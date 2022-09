Hace tan sólo unas semanas la actriz y presentadora Jessica Cediel cerró, después de más de una década, uno de los capítulos más dolorosos de su vida al ganar la demanda que había interpuesto en contra de Martín Horacio Carrillo, quien fuese su amigo y el cirujano que le habría inyectado biopolímeros en los glúteos en vez de ácido hialurónico.

“Después de 11 años de juicio, hoy con mis ojos llenos de lágrimas, por fin puedo cerrar este capítulo. Los biopolímeros matan. Ni una víctima más”, escribió la expresentadora de ‘Estilo RCN’ y ‘Muy Buenos Días’ tras conocerse la decisión de la Corte Suprema de Justicia en la que no sólo se condena a Carillo a pagar 48 meses de prisión por el delito de lesiones personales, sino que además lo suspende temporalmente -seis meses- en el ejercicio de su profesión.

(Lea también: Jessica Cediel no pedirá reparaciones al médico que le inyectó biopolímeros).

Las reparaciones

Desde dolores lumbares hasta cambios de coloración en la piel y adormecimiento de los glúteos, la modelo bogotana vivió un verdadero calvario a causa de los biopolímeros. Fueron innumerables los tratamientos a los que se tuvo que someter tras el procedimiento estético que prometía mejorar su aspecto físico.

No voy a iniciar un proceso de reparación integral en contra del médico Martín Horacio Carrillo Gómez, único responsable de todos los múltiples daños ocasionados a mi cuerpo FACEBOOK

TWITTER

Aún así, hace tan sólo unos días, Cediel afirmó en sus redes sociales que no pedirá reparaciones -derecho que tiene luego ganar la batalla legal- al “responsable de todos los múltiples daños” ocasionados en su cuerpo.



(Siga leyendo: Natasha Klaus arremete fuertemente contra Jessica Cediel por biopolímeros).



“Les quiero compartir algo muy importante para mí de un tema que definitivamente en mi vida ha sido una pesadilla. A pesar de tener todo el derecho, no voy a iniciar un proceso de reparación integral en contra del médico Martín Horacio Carrillo Gómez, único responsable de todos los múltiples daños ocasionados a mi cuerpo, a mi salud mental, a mi familia, a mi carrera, a nivel público y a nivel moral”, expresó la también actriz en un comunicado en su cuenta de Instagram.

Cediel también dejó en claro que no exigirá una compensación económica por parte de Carrillo, pues su objetivo principal consistía, simplemente, en sacar la verdad a la luz -cosa que, según ella, se logró con el fallo de la justicia-.



“No quiero y no voy a pedir ni un solo centavo a Martín, porque ni con todo el oro del mundo él podrá revertir y reparar todo el daño que le ocasionó a mi salud con su conducta. También les quiero comentar que, con la decisión de la Sala de Casación se hizo justicia y se llegó a la verdad que para mí es lo más importante dentro de este proceso”, concluyó la presentadora colombiana.

Cirujano arremete contra Cediel



Tras las declaraciones dadas por Cediel, una ola de apoyo y consuelo inundó las redes sociales de la modelo bogotana. “Excelente decisión que seguramente te dará paz interior y demuestra la persona que eres”, “Apoyo total, igual no puede quedar en el aire un suceso como estos donde las afectaciones son tantas” y “Un caso que creó un precedente, los médicos deben estar al tanto de lo que le inyectan a sus pacientes”, fueron sólo algunas de las reacciones de los internautas.



(De interés: 'Pipe' Bueno envía mensaje de apoyo a Jessica Cediel por biopolímeros).



Las palabras de Cediel no pasaron desapercibidas entre los usuarios y, mucho menos, entre algunos profesionales del gremio de la salud. Fue, precisamente, un cirujano identificado como Carlos Ramos quien elevó unas controversiales afirmaciones por medio de sus redes sociales en las que acusa a la presentadora de destruir la vida profesional, mediática y moral de Carrillo.

"Después que lo vuelve mie(…) mediáticamente, profesionalmente, moralmente, entre otras; que no descansó hasta lograrlo, ahora quiere meternos los dedos a la boca, como si fuésemos estúpidos, con que no quiere dinero sabiendo que ya no tiene un peso donde caerse muerta. Como quien dice, la persona más noble del mundo. ¡Wow, qué ejemplo de perdón, nobleza y amor a Dios!”, son las sarcásticas palabras que se pueden leer en la historia de Instagram que compartió el cirujano con sus seguidores.



Hasta el momento, Cediel no se ha pronunciado al respecto de dicha declaración.

Más noticias

Jhonny Rivera sorprendió a Andy Rivera en un concierto

Lo que revela el parte médico sobre la muerte de Toto Vega

Hombre recibió un tierno peluche con la voz de su esposa muerta

Daniela Ospina se sinceró sobre su relación con Gabriel Coronel, su prometido

Jóvenes usaron pañales en concierto de Dua Lipa para no perder sus lugares

Tendencias EL TIEMPO