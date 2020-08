Top 10: las personas con más cirugías plásticas en el mundo

En el mundo de las cirugías plásticas y los retoques estéticos lo más importante, siempre, es acudir a profesionales preparados y certificados legalmente.



Hay quienes se realizan operaciones para corregir algo con lo que no se sienten cómodos en sus cuerpos, hay otros que lo hacen por simple gusto y unos más que son adictos a las cirugías.



A continuación, le contamos la historia de 10 de las personas vivas que más procedimientos estéticos tienen actualmente.



En algunos de estos casos, expertos médicos han dicho que son individuos que padecen de Trastorno dismórfico corporal (TDC). Sin embargo, ellos lo niegan.

Pixee Fox

‘La caricatura viviente’. Así se describe, en su perfil de Instagram, esta mujer, quien trabajaba como electricista y se volvió famosa por todas las cirugías a las que se ha sometido.



Nacida en Suecia, Fox se mudó a Carolina del Norte (Estados Unidos) para cumplir su sueño de ser actriz y protagonizar su propia historia de superheroína: su deseo es ser la competencia de la ‘Mujer Maravilla’.



Contando hasta diciembre del 2018, según afirmó ella misma en el programa ‘Botched’, de la cadena ‘E!’ (sobre cirugías plásticas), tenía más de 200 intervenciones en su cuerpo, entre operaciones y retoques estéticos*. En el 2011, fue la primera.



“Estoy orgulloso de lo que he logrado, es increíble”, aseveró en el mismo show.

Entre las cirugías que se ha hecho están: remoción de seis costillas, corrección de mandíbula, aumento de senos (4 veces), liposucción (2 veces), levantamiento de glúteos, implante para cambiar el color de sus ojos y trasplante de pestañas con vello púbico.

Uno de los sueños de Fox es protagonizar su propia historia de superheroína. Foto: Fcaebook Pixee Fox

Justin Jedlica

Es estadounidense y es famoso mundialmente por ser un ‘Ken humano’ (la pareja de la muñeca ‘Barbie’).



Hasta el año 2017, según reportaron medios norteamericanos y europeos, Jedlica se había sometido a más de 190 procedimientos, contando cirugías y retoques estéticos*. No obstante, otras informaciones de prensa aseguran que el número de intervenciones sería superior a las 500.



“Hay quienes expresan su creatividad y sus ideas a través de la moda, por ejemplo. Yo las expreso por medio de las cirugías”, le dijo a la presentadora Oprah Winfrey en el 2014.



Entre sus operaciones se cuentan rinoplastias (5 veces) e implantes de bíceps, tríceps, pectorales, musculo dorsal ancho y hombros.

Jedlica ha dicho que él expresa su creatividad y sus ideas a través de las cirugías. Foto: Tomada de https://www.instagram.com/justinjedlica/

Jessica Alves

Es una mujer trans brasileña que, en enero del 2020, se presentó como la ‘Barbie humana’. Hace algunos años, Alves era conocido como otro ‘Ken humano’.



“Finalmente, puedo decirle al mundo que soy una chica. Espero que me acepten y no me juzguen ni me ridiculicen”, le dijo al ‘Daily Mirror’ a inicios del 2020.



Durante su vida, Alves se ha realizado más de 150 intervenciones plásticas, entre operaciones y retoques*. Entre ellas se destacan rinoplastias (11), implantes de bíceps y tríceps y aumentos de senos y glúteos.

En la foto de la der., como se ve Jessica actualmente. En la foto de la izq., como era siendo Rodrigo. Foto: Instagram: @rodrigoalvesuk

Rachel Evans

Esta inglesa, quien vive en Londres, se presenta como una ‘Barbie humana’.



Hasta el 2019, Evans se había sometido a más de 112 procedimientos, entre operaciones y retoques*. Entre ellos están aumento de senos, rellenos y estiramientos en el rostro y tratamientos con botox.



“Soy 100% adicta a las cirugías y quiero parecerme a ‘Barbie’. No voy a detenerme: me operaré hasta que cumpla 80 años”, aseveró, en el 2019, según medios ingleses.





Evans ha dicho que se hará operaciones hasta los 80 años. Foto: Tomada de https://www.instagram.com/rachel_evans_bikini/

Vinny Ohh

Es estadounidense y nació como hombre, pero siempre se ha sentido como un ‘alien’. Por tal razón, su proceso va encaminado a convertirse en eso.



“Quiero ser un ‘alien’ asexuado, un híbrido que no sea ni hombre ni mujer", le contó al ‘Daily Mail’ en el 2017.



Trabaja como maquilladora profesional y se describe así mismo, en su perfil de Instagram, como un ser libre que quiere “reclutarte y amarte”.



Se ha realizado más de 110 intervenciones, entre operaciones y retoques*. Entre ellos se destacan rinoplastias (2 veces) e implantes de frente, pómulos y cejas.



Vinny Ohh se define como un 'alien' asexuado. Foto: Tomada de https://www.instagram.com/vinnyohh/

Jordan James Parke

Con la intención de ‘parecerse’ a su Kim Kardashian, este británico ha acudido al quirófano en más de 50 oportunidades, según el diario ‘The Sun’.



Entre las operaciones y retoques* que se ha hecho están: rinoplastias (4 veces), cirugía de párpados superiores, lifting de labios, implante de mentón, liposucciones, tatuaje de cejas y tratamientos con botox.



Parke se volvió famoso por el exagerado tamaño de sus labios, pero esto le generó problemas de salud, como una parálisis facial. Asimismo, las numerosas operaciones en su nariz le desarrollaron inconvenientes para respirar.



“La cirugía plástica es como el sexo. No puedes hacértelo una vez. Tienes que hacértelo una y otra vez”, dijo, en el 2016.

Parke ha tenido problemas de salud por sus labios y por las rinoplastias, las cuales han afectado su función respiratoria. Foto: Tomada de https://www.instagram.com/jordanjamesparke

Robert Paulat

Nació en República Checa y es otro de los hombres que se presenta a sí mismo como un ‘Ken humano’. Además, es dueño de una clínica de cirugía plástica en su país natal.



Hasta el 2015, Paulat se había realizado más de 40 cirugías y retoques estéticos* en su búsqueda de la perfección física.



Dentro de las operaciones a los que se ha sometido están la rinoplastia y una para modificar su boca, así como múltiples tratamientos con botox y plasma.



“Siempre encuentro algo que criticar sobre mi apariencia (…) Estoy obsesionado con que las personas tengan más confianza en ellas mejorando su apariencia”, aseveró, en el 2015.

Paulat tiene su propia clínica de cirugía plástica en Praga, la capital de República Checa. Foto: Tomada de https://www.instagram.com/robert_paulat/

Jennifer Pamplona

Es una brasileña radicada en Estados Unidos, donde trabaja como modelo y actriz, según información de su perfil de Instagram.



Era imagen de la casa de modas Versace, pero se “obsesionó por imitar la apariencia de Kim Kardashian”, informó el ‘Daily Mail’.



Entre 2015 y 2018, Pamplona se realizó más de 30 cirugías plásticas (solo operaciones). Nueve de ellas fueron en solo 24 horas.



“Cada vez que me someto a una nueva cirugía me siento feliz, hermosa y reconocida”, comentó, en declaraciones que recoge el medio inglés.



En el 2018, tuvo un problema con sus implantes de seno y tuvo que retirárselos.



Entre las operaciones que se ha hecho se destacan: remoción de costillas, aumento de senos (2 veces) y glúteos, rinoplastias (2 veces) y liposucción.

Pamplona nació en Brasil y trabaja como modelo y actriz en Estados Unidos. Foto: Tomada de https://www.instagram.com/jenniferpamplona/

Herbert Chávez

Es filipino y fanático acérrimo de ‘Superman’, el personaje de DC Comics.

En el 2013, Guinness Récords lo reconoció como la persona con la colección de recuerdos del ‘hombre de acero’ más grande del mundo.



Contando hasta el 2016, se sabía que Chávez se había realizado 26 intervenciones quirúrgicas para parecerse al superhéroe. Entre ellas hay rinoplastia, barbilla, caderas y blanqueamiento de piel.



“’Superman’ siempre ha sido mi obsesión, desde que vi una de sus películas cuando tenía tan sólo 4 años. Siempre ha sido mi sueño ser igual que él y he hecho todo lo posible por lograrlo", le dijo, hace 4 años (2016) a la agencia de noticias ‘Efe’.

El propio Chávez posteó esta foto en su cuenta de Instragram para mostrar sus cambios. Foto: Tomada de https://www.instagram.com/herbertchavez_superman/

Nanette Hammond

Aunque no hay una cifra puntual del número de intervenciones a las que se ha sometido, su cuerpo, su rostro y lo que ha gastado son indicios claros de que son varias.



Esta estadounidense confesó en el programa ‘Botched’ que ha pagado más de 1 millón de dólares para parecerse a la muñeca ‘Barbie’ y se ha hecho, entre otras cosas, párpados superiores, relleno de mejillas y barbilla, implante de labios, rinoplastia y aumento de senos, llegando a tener una copa H. Además, se inyecta periódicamente botox.



“He invertido mucho dinero para ser ‘Barbie’, pero vale la pena, me lo merezco”, aseguró en el show de TV.

Hammond ha sido 'conejita' de la revista 'Playboy'. De su vida personal se sabe que está casada y tiene 6 hijos. Foto: Tomada de https://www.instagram.com/nannettehammond/

(*Intervenciones estéticas que no requieren un médico, como inyecciones de botox).



