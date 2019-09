Cambios extremos de participantes de 'realities' después de la fama

Instagram: @elianisgarrido

Elianis Garrido se dio a conocer en el mundo de los 'realities' nacionales a través del programa 'Protagonistas de Nuestra Tele', del que fue expulsada por agredir físicamente a su compañero Óscar Naranjo. Después del programa, su carrera despegó y logró conseguir reconocimiento internacional con su actuación como ‘La diabla’ en la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’. La actual presentadora del programa de chismes 'Lo Sé Todo' reveló en una emisión algunas de las cirugías que tenía. “Me he hecho mi bustico y mi naricita. Sin ser la más bonita, era peor de la que ven ahora, pero de resto no me hice más nada", aseguró.