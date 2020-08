Yina Calderón muestra las secuelas de los biopolímeros en sus glúteos

La empresaria Yina Calderón volvió a tomarse la atención de sus seguidores en redes sociales al aparecer en un 'En Vivo' transmitido por Instagram el fin de semana pasado, explicando que sus glúteos están caídos. Según ella, la situación la tiene preocupada.

Varios de los internautas le preguntaban qué pasaba con sus glúteos o qué se había inyectado. En ese momento Calderón decidió responder a las dudas explicando qué era lo que le pasaba.



“Yo me puse biopolímeros hace cinco años. Cuando empecé a sufrir por esto me los sacaron y me pusieron una prótesis, pero me tenían que hacer un recorte de piel y yo por floja y porque no quiero que me quede cicatriz no me lo he hecho pero las nalgas se me están cayendo mucho más, tengo la piel colgando”, explicó a sus seguidores.



(Le puede interesar: Antonio Banderas anunció que es positivo de covid-19).



“Pero si ustedes me hacen bullying con la nalga caída yo no me imagino con la cicatriz”, surayó. Sin embargo, la joven consultó a sus seguidores si se hacía o no la cirugía. Varios respondieron que era mejor que se sometiera al procedimiento por cuestiones de salud.



(Además: La ostentosa camioneta limusina de Sylvester Stallone está a la venta).

(Siga leyendo: Las islas privadas más lujosas del mundo).



En el mismo video Calderón envió un mensaje a las mujeres invitándolas a “no inyectarse nada” porque “las consecuencias son horribles”. “Yo tenía una cola súper chévere antes de este proceso y miren ya cómo está de caída”. También aseguró que debe hacerse una cirugía de levantamiento.



Calderón ha estado en el ojo del huracán por estos días por hacer fiestas a las que ella misma llama ‘Putifiestas’ y en las que rompe los protocolos de bioseguridad de la cuarentena.



Su primera fiesta la anunció el 23 de julio, días después de haber anunciado, también en Instagram, la salida de una canción suya, 'Amor de locos', un tema de sonidos electrónicos que las nuevas generaciones identifican como guaracha.



(Lea también: Top 10: las personas con más cirugías plásticas en el mundo).

A Yina se le está cayendo la cola pic.twitter.com/kNdR8VaOXA — Qué tal esto (@CorreDile) August 10, 2020

Tendencias EL TIEMPO