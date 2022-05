El famoso programa Acapulco Shore tuvo como invitada en su quinta temporada a la modelo colombiana Cintia Cossio, hermana del influencer Yeferson Cossio, debido a la salida por lesión de Fernando Lozada, uno de los participantes. Sin embargo, su estancia en la casa no duró mucho.

Esto ocurrió en el 2018 y el motivo de su rápida salida en el momento se dijo que fue debido a las difíciles relaciones con las otras participantes del programa. Sin embargo, la influencer aclaró por medio de historias en su cuenta de Instagram qué fue lo que realmente ocurrió.



Respondiendo a una pregunta de por qué negó a su novio, Jhoan Lopez, cuando estuvo en el programa, Cossio respondió: “Yo no negué a mi novio porque él y yo lo hablamos antes y él me dijo ‘amor, vaya y haga lo que tenga que hacer’”, le comentó la modelo a sus seguidores.

(Le puede interesar: Sebastián Yatra habla sobre supuesto video íntimo filtrado).

(Siga leyendo: ¿Fanny Lu está embarazada? Publicación en sus redes sociales genera dudas).

Sin embargo, agregó riéndose que ella no hizo nada y por eso terminó saliendo antes de lo pensado. “No me sentí cómoda conmigo misma entonces de hecho yo iba era como participante, no como invitada, pero me sacaron antes por sonsa”.



Por la manera en la que cuenta la historia, la influenciadora no parece arrepentirse de haber salido del programa, pero tampoco de su participación: “Yo era una niña, creí que había cogido el cielo con las manos cuando me propusieron todo lo del programa, como les digo esto es una oportunidad que agradezco mucho, pero hoy en día siento que cometí muchos errores”.



Al momento de hacer parte de este programa, Cossio tan solo tenía 21 años.

Más noticias

- Lincoln Palomeque compartió tiernos momentos con sus hijos

- Maleja Restrepo cuenta cómo se le torció la cara a causa del estrés

- Tras separarse, Carolina Cruz habla por primera vez en exclusiva con Aló

- Ana Karina Soto revela que su madre se encuentra en cuidados intensivos