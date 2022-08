La dinastía Cossio, como le dicen algunos usuarios de Internet, es quizá una de las familias de creadores de contenido más vistas de las redes sociales. Yeferson Cossio, Cintia Cossio y Jhoan López, se han convertido en una de las personalidades más virales por sus bromas pesadas, proyectos sociales y su amor por los animales.



(Siga leyendo: Karol G sorprendió a su mamá con emotivo regalo de cumpleaños).

No obstante, no todo era ‘color de rosas’ para estos 'influencers' que se han ganado el cariño de millones de personas no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, pues en su adolescencia tuvieron que pasar por penurias económicas que los llevaron a aceptar trabajos muy poco remunerados para poder salir adelante.

Yo vendía postres de tres leches, yo misma los preparaba y también hacía aseo en casas FACEBOOK

TWITTER

Así lo confesó Cintia Cossio a través de sus historias de Instagram a sus más de 5 millones de seguidores, quienes por vía de la tradicional dinámica del banco de preguntas, le cuestionaron cómo era su vida al momento del nacimiento de Thiago, su primer y único hijo.



“Jhoan trabaja en un local del hueco en una bodega y yo vendía postres de tres leches, yo misma los preparaba y también hacía aseo en casas (...) Yo como no tenía quién me cuidara a Thiago porque mi mamá vivía a dos horas de Medellín, yo me iba a trabajar con el niño siempre y caminaba para ahorrarme los pasajes.”, dijo la antioqueña en sus historias.



“Cuando yo quedé embarazada obviamente se asustó (Johan), yo no me asusté, pero él sí se asustó porque en ese entonces Jhoan no trabajaba, pero en el momento en que yo quedé embarazada él no ha parado de trabajar. Cuando yo le dije ‘amor estoy embarazada’, él no me dijo nada, pero desde ese día hasta el sol de hoy ese hombre no ha parado de trabajar”, agregó.



(También: Cuál es el secreto de un buen sostén (y por qué es importante para su salud)).

Facebook Twitter Linkedin

La familia vive en Envigado, a las afueras de Medellín. Foto: Instagram: @soycintiacossio

¿Por qué no habla mucho de su papá?

Así mismo, algunos internautas le entró la curiosidad sobre el por qué Cintia no habla mucho de su fallecido padre, cosa que no hace su hermano, quien constantemente trae a colación a su progenitor en sus plataformas digitales.



Si bien no respondió del todo a la pregunta, pudo resaltar algunas cualidades del abuelo de Thiago: “Era un excelente padre, un intachable abuelo, Thiago era su adoración, tenía mejor sentido del humor que Yef y yo, era una persona muy alegre, le dio muerte cerebral y Yef y yo decidimos donar sus órganos”, señaló.



(Le puede interesar: El trágico final de un actor de 'Harry Potter' mientras defendía a su hermano).



Por otro lado, señaló su afición por no usar ropa interior, aunque resaltó que es una adicta a la lencería así no la use para su diario vivir.



"No me gusta y nunca me ha gustado usar ropa interior, ni arriba, ni abajo, me aterra, pero soy adicta a la lencería”, concluyó.

Más noticias

Así terminaron las protagonistas de 'Emmanuelle', la serie de películas eróticas

Amigos que se casaron tras estar solteros responden a críticas: ‘Somos jóvenes’

Así eran las fiestas sexuales con millonarios de Amber Heard, estando con Depp

Tendencias EL TIEMPO