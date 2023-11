Cintia Cossio: ¿por qué se divorció de Jhoan López tras 12 años de matrimonio?

Cintia Cossio logró su fama en las redes sociales gracias a los videos y publicaciones que realiza junto a su hermano, Yeferson Cossio. Allí ha cultivado millones de seguidores que siempre están al tanto de su contenido y su vida personal, ya que no ha dudado en compartir algunos aspectos de la misma.



El pasado 16 de noviembre, la paisa sorprendió a sus fanáticos con la noticia de su separación del también creador de contenido, Jhoan López, tras llevar 12 años de matrimonio.

El anuncio de su divorcio extrañó a muchos, ya que en las redes sociales siempre se mostraron como una de las parejas colombianas más estables. De hecho, la unión se generó desde que los dos eran adolescentes, según un video donde expusieron una compilación de fotografías que evidencia los primeros años de su relación.



Sin embargo, parece que larga historia de amor entre la influencer y el padre de su hijo llegó a su fin desde recientemente. Así lo confirmó la mujer a través de una 'instastory' en su cuenta de Instagram.



“Les cuento qué hace poco menos de un mes Jhoan y yo decidimos dar por terminado nuestro matrimonio, el cual duró 12 años”, señaló Cossio al inicio del comunicado.

¿Cuál fue el posible motivo de su separación?

Aunque en el texto Cossio no revela a detalle cuál es la razón exacta de que su matrimonio haya finalizado, sí develó algunas luces que podrían dar a entender el posible motivo de su separación.



“Las cosas no iban muy bien desde finales de agosto, tratamos con todas las fuerzas de nuestro ser recuperar la relación, pero a veces es mejor retirarse y quedar con lo mejor de cada uno, que forzarnos y hacernos más daño”, señaló.



Así mismo, confirmó que habían finalizado su unión de manera amena, pese al dolor que esta haya implicado, y que prometían mantener un vínculo sano para no afectar emocionalmente a su primogénito.



"Terminamos en las mejores condiciones y obviamente seguiremos teniendo una excelente relación por amor al hijo que tenemos en común. Gracias por la atención prestada. No volveré a hablar del tema por este medio", finalizó la creadora de contenido.

Hasta el momento, Cossio ha sido la única en pronunciarse sobre su divorcio, ya qué López no ha compartido ninguna declaración que complemente o reafirme la razón del porqué decidieron darle punto final a su largo vínculo.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

