"Resulta que en la prueba de toxicología le salió que le habían echado éxtasis o cocaína, algo así, y Cintia nunca había probado eso", detalló el pasado 4 de abril Yeferson Cossio sobre su hermana, en sus redes sociales.



Resulta que, según denunció Cintia, fue víctima de unas personas que le echaron sustancias psicoactivas a su bebida. Situación por la que debió ser hospitalizada.

Narró que al no poder permanecer despierta y de pie, ya que perdía la conciencia y "el corazón se le estaba parando", la llevaron de urgencia a un hospital, donde encontraron que tenía dos sustancias en el cuerpo que hacían que perdiera la conciencia cada cinco minutos.

(En contexto: Cintia Cossio denuncia que fue drogada en un festival en México).

El testimonio de Cintia: 'Me puse a llorar'

La familia de la 'influencer' había narrado que, al parecer, el hecho ocurrió después de que se les acercaran a la mesa unas mujeres, también colombianas, para tomarse fotos con su hermano.



“Nuestra hipótesis es que pasó en ese momento, porque a los 10 minutos empezó a sentirse muy mal”, dijo el esposo de Cintia, Jhoan López, a través de redes sociales.

(Puede leer: Jenn Muriel habló sobre los rumores de su regreso con Yeferson Cossio).

En sus historias de Instagram, Cossio contó cómo fueron los hechos, aclarando que había dejado la bebida que estaba consumiendo, la cual presume fue en la que vertieron las sustancias, sola durante unos momentos. Al sentirse enferma supo que estaba drogada, ya que "nunca había sentido una sensación así".

Si yo les digo que no consumo, yo no consumo. FACEBOOK

TWITTER

Le temblaba todo el cuerpo y sentía que no podía quedarse despierta: "Yo trataba de controlar la pérdida de conciencia, pero había momentos en los que me iba del todo (...) ​Cuando me revisaron los paramédicos los ojos, y no sé que más me hicieron, me dijeron que sí estaba drogada; yo me puse a llorar".



(Le puede interesar: Nicolás Arrieta denuncia presunta estafa de Yeferson Cossio en redes sociales).



Finalmente, aclaró que no consumió drogas, como se estaba rumorando, y dijo que si lo hiciera lo diría sin ningún problema: "Si yo les digo que no consumo, yo no consumo. Y si consumiera, ¿quiénes son ustedes para juzgar a una persona que consume o no?".



"Yo no soy ninguna 'muérgana', ninguna mojigata, ni me las doy de víctima", fueron las palabras de la joven 'instagramer'.

Tendencias EL TIEMPO