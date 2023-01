Cintia Cossio es una de las creadoras de contenido más famosas del país, pues en su cuenta de Instagram acumula más de 6 millones de seguidores. Ella con su hermano, Yeferson Cossio, se dedican a divertir a sus seguidores con bromas y algunos retos. Sin embargo, en esta ocasión la ‘influencer’ utilizó sus redes para contar algo más personal que le está ocurriendo.

En sus historias de Instagram la joven contó que se encontraba muy feliz, pues luego de un año de estar luchando con una enfermedad, logró tener su cabello natural suelto y afirmó que ya no lo está perdiendo e incluso, se puede realizar diferentes peinados.



En octubre de 2022, Cossio había revelado que utilizaba extensiones de cabello porque, desde 2021 sufre una enfermedad en la glándula de la tiroides, la cual hacía que perdiera una gran cantidad de cabello. Por esta razón cuando no traía las extensiones siempre aparecía en las cámaras con el cabello recogido.



En su momento, en sus historias de Instagram comentó: “Por tanto estrés me dio un hipotiroidismo de esos locos, de esos que los médicos te dicen ‘no entiendo cómo no te has matado’. Resulta que el hipotiroidismo, mentalmente, no me afectó, pero físicamente sí me afectó demasiado: mi piel, mis uñas y mi cabello. Yo tenía el cabello largo, rubio como está en mi foto de perfil, pero la tiroides me dejó calva, o sea literalmente calva”.



Sin embargo, en su más reciente publicación aseguró, casi llorando de la emoción, que “ya no estaba calva” y que se siente más confiada a experimentar con otros peinados.

“Les quiero compartir mi felicidad y es que hoy, después de más de un año, bueno, casi un año, un año y un mes, primera vez que me siento en la confianza de peinarme con mi cabello suelto, se siente lindo, ya no tengo la parte más larga acá, y una capa acá y otra acá y ya no estoy calva muchachos, si yo pude tú puedes”, contó.



Asimismo, aseguró que para una mujer es muy importante su cabello y está asombrada no solo de recuperar su color natural, sino también el volumen que tenía antes.



“Pero, es en serio, o sea, los hombres dirán ‘está tan boba’, ustedes no se imaginan lo que para una mujer es su cabello y en un año haber recuperado tanto, estoy muy contenta, de verdad ¡ay, qué emoción!, pero no se acostumbren, igual me lo seguiré cogiendo”, afirmó.



Por último, confesó que ya logró superar por completo esta enfermedad que por poco la deja calva. También, alentó a sus seguidores afirmando que si ella había podido superar esto ellos también podían.



“Me da felicidad porque me quedé calva por una enfermedad. Lo superé. No solo es mi cabello, sino toda la enfermedad en general, la superé. Igual seguiré manteniendo el cabello suelto”, concluyó.

