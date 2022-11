Cintia Cossio es una de las creadoras de contenido más reconocidas del país. Junto a su hermano Yeferson Cossio y su esposo, Johan López, conforman uno de los clanes familiares con más trayectoria y seguidores en el mundo de las redes sociales.



Así las cosas, es recurrente ver a la antioqueña compartir aspectos de su vida personal y amorosa antes sus más de cinco millones de seguidores en Instagram. Recientemente, acaparó la atención de su audiencia por contar impactantes revelaciones sobre su adolescencia, pero sobre todo, de su salud mental.

Cintia Cossio es una de los personajes que más genera ingresos en Only Fans Colombia. Foto: Instagram @soycintiacossio

En una de sus recurrentes videos en sus historias, contó los difíciles momentos por los que atravesó cuando apenas tenía la edad de 16 y 17 años. Según dijo, sufrió de anorexia y pensó en varias ocasiones quitarse la vida.



“Por amor nunca he atentado contra mi vida, pero si he hecho muchas locuras, aunque nada que tenga que ver con eso. En varias ocasiones traté de quitarme la vida, fue cuando tenía 16, 17 años, ya eso no era bulimia , eso era anorexia, la verdad”, mencionó.



“De hecho Yef, casi siempre fue él que me salvó la vida, yo no sé cómo le hacía, yo estaba en mi casa, me hacía daño y casualmente él llegaba. Él era el que lidiaba conmigo llevándome al hospital”, agregó.



Así mismo, mencionó que sus trastornos mentales la llevaron a sufrir graves problemas de autoestima, los cuales la hacían pensar que no era útil en la vida de las personas más cercanas de su círculo social.



“Era simplemente porque yo sentía que nadie me quería y que era un estorbo. Es que uno es ‘que nadie me quiere, que uno es un estorbo’ y mi hermano era siempre pendiente que yo estuviera bien, uno en su tema mental uno lo ve”, finalizó.



