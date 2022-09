La influenciadora Cintia Cossio, hermana de Yeferson Cossio, es una de las más reconocidas en el país y tiene en su Instagram más de 5 millones de seguidores. En esa red social acostumbra compartir contenido de humor y mostrar parte de su vida.



La joven, quien también es creadora de contenido en OnlyFans, tiene una relación desde hace 10 años con Jhoan López, a quien también se le puede ver seguido en la cuenta de Cossio, pues acostumbran hacer publicaciones en conjunto y demostrarse su amor a través de las redes sociales.



Cossio y López tienen un hijo, Thiago, quien nació cuando la influenciadora tenía 18 años. Sin embargo, años más tarde tuvo un segundo embarazo pero perdió a su bebé cuando estaba en el quinto mes.



“El bebé venía en buenas condiciones pero mi matriz no tenía la suficiente fuerza para aguantar el feto que a medida que iba creciendo, el desprendimiento era inminente”, contó el año pasado Cossio al programa de entretenimiento 'Lo Sé Todo'.

Sospechas de embarazo

Recientemente la pareja compartió unos videos mientras realizaban unas compras en un supermercado. López aprovechó la ocasión para mostrar la diferencia entre todas las cosas que llevaba su esposa y las que llevaba él. Mientras ella quería comprar cremas, champú, jabón, tratamientos para el cabello, entre otros, él solo buscaba dos artículos: un champú y unos preservativos.



El video se grabó en la sección para bebés del supermercado. Foto: Instagram

“Vinimos a comprar cosas personales con mi señora esposa, ¿Cierto? La diferencia entre un hombre y una mujer. Todo esto es de Cintia, para una mujer sola, todo esto. Y yo, algo mucho, mucho más básico, o sea, los hombres no necesitamos nada más. ¿Cierto que no? Solamente preservativos, obvio, que no falten, y champú”, dijo López.



Sin embargo, Cintia lo interrumpió y le preguntó para que había tomado los preservativos, dando a entender que no eran necesarios. A cambio de eso, la influenciadora tomó un tarro de complemento nutricional para mujeres embarazadas.



“Oigan a este, ¿En qué momento cogió eso (los preservativos) tan güev***. ¿Pa’ qué preservativos? Vea lo que voy a comprar”, dijo Cossio mientras mostraba a la cámara el producto nutricional.



