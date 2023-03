Cintia Cossio es una de las ‘influencer’ más populares del país y con su hermano, Yeferson Cossio, suelen subir contenidos chistosos o mostrando los objetos que se han podido comprar con su trabajo. Asimismo, en redes sociales suelen mostrar que les gusta ayudar a los demás y constantemente trabajan con varias fundaciones.

En su cuenta de Instagram, la joven suele contar todo tipo de ocurrencias y diferentes historias de su vida. Sin embargo, en las últimas horas, Cintia ha sorprendido a sus seguidores al comentar una situación nada agradable que vivió con unos vendedores ambulantes.



En sus historias y junto a su hermano, la creadora de contenido recordó: “Yo cada que veo a un vendedor ambulante y, siempre que tengo efectivo, yo le doy. Ese día solamente tenía como 28 mil pesos. Una vez paré en ese semáforo y los muchachos estaban vendiendo maní, yo bajé la ventana, les pase 28 mil pesos que era lo único que tenía y les dije que dejaran así. Me miraron como (simuló cara de desprecio, al parecer): ¿apenas?; me habían reconocido”.



Cintia comentó que ella siempre utilizaba la misma ruta para ir al gimnasio y que siempre que vía a los vendedores intentaba ayudarlos con lo que tuviera. Pero la situación se empezó a poner incómoda hasta el punto que ya no quería darle más dinero.

“Siempre que tenía plata, les daba plata (...) llega un punto donde la verdad, yo ya no les quería dar porque no podían ver el carro, paraban, me golpeaban la ventana, sacaban el celular pa’ grabar… (le decían): ‘te estamos grabando, ¿nos va a colaborar?’, así”, aseguró.



En la grabación, Yeferson quiso complementar la historia de su hermana y comentó: “Cintia ya no les bajaba la ventana del carro, pues de una cogían y sacaban el celular: ‘Cintia, ¿por qué nos haces esto?, somos de Venezuela, Venezuela te ama chama’ y de una la grababan en plena luz del día, como quien dice: ‘te estamos grabando y te vamos a boletear’”.



La también modelo comentó que los vendedores le decían que ella era poco humilde por no ayudarlos, algo que ella negó, pues “ya varias veces les había dado dinero”. Finalmente y para acabar la historia, Yeferson resaltó que: “La estaban, literal, extorsionando en la cara”.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

