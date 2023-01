Shakira se ha convertido en el tema de discusión mundial en menos de 24 horas desde que lanzó su último sencillo con el productor argentino Bizarrap. La canción se tituló sesión #53, al mejor estilo de este rapero que reúne a los artistas más relevantes del momento en su estudio para crear canciones.



Más de 70 millones de personas han escuchado este tema que hoy se apodera de todas los portales de chisme que hablen sobre la farándula internacional, pues su letra es un evidente punto de vista de la barranquillera sobre su pasada relación sentimental con el exfutbolista del F.C Barcelona Gerard Piqué y su novia Clara Chía Marti.

Cintia Cossio

Esta ha causado sentimientos encontrados entre la comunidad digital, ya que hay quienes aplauden la actitud empoderada de Shakira como otros que han manifestado que es una falta de respeto no solo para su expareja sino para sus hijos que, quieran o no, están metidos en todo el embrollo mediático.



Una de las celebridades de redes sociales que ha estado en contra de algunas partes de la canción ha sido la creadora de contenido Cintia Cossio, quien a través de su cuenta personal de Twitter lanzó una punzante afirmación contra las mujeres que constantemente comparten los versos expresados por la intérprete de ‘Te felicito’ en las plataformas digitales.



“Se acabó el delirio del Mercedes, se viene el delirio de Ferrari por Twingo. Ellas mismas se tratan como objetos y luego les da rabia que los hombres las traten como tal”, fue el mensaje que escribió Cossio.



Nuevamente los internautas fueron los protagonistas y dejaron algunas reacciones sobre la opinión de la antioqueña en la caja de comentarios: “En eso tienes razón. Si pedimos respeto de los caballeros creo que primero debemos aprender a respetarnos”, “total y absolutamente de acuerdo “, “Ya no se puede hablar por medio de metáforas”, “o la adoro pero, ¿apoco no sabe que es una metáfora?

