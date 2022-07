Cintia Cossio se ha hecho reconocida en los últimos años por el contenido que sube a sus redes sociales. Al comienzo solo se trataba de videos divertidos y de bromas con su hermano Yeferson, pero en la actualidad también tiene una cuenta de Onlyfans.



Ahora la influenciadora se abrió con sus seguidores para contarles de un difícil momento de su vida. Como lo relató, no siempre ha vivido con comodidades y lujos.



En un juego de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, los cibernautas la interrogaron en repetidas ocasiones sobre la maternidad. Cossio aprovechó el momento para hablar sobre los sacrificios que ha hecho para llegar a donde está en este momento.



Hace unos años, luego del nacimiento de su hijo Thiago, Cintia Cossio trabajó en diferentes lugares para poder apoyar económicamente a su bebé. Además, no quería dejarlo solo cuando aún era muy pequeño.



“Los primeros cuatro años de vida de Thiago yo no salía, dejé de aceptar trabajar con algunas empresas pues en eso yo vendía postres, yo arreglaba casas. Entonces, ¿Yo qué hacía? yo iba con Thiago a vender los postres, a comprar materiales para los postres o a arreglar las casas” manifestó la creadora de contenido.



Uno de sus seguidores le preguntó sobre cómo maneja sus tiempos, horarios y trabajo con la crianza del pequeño. Una vez más, Cossio habló del pasado para contar las ofertas que ha rechazado para estar con Thiago.



“No aceptaba los trabajos que me ofrecían de promotora porque me sentía muy mala mamá dejando a Thiago solo. Pero luego entendí que si yo quería una mejor calidad de vida para mi hijo, si yo quería un mejor hogar, una mejor salud mental tanto para mí, como para mi esposo, como para mi hijo, me tenía que soltar más” explicó.



Cossio hizo una reflexión para sus admiradores sobre la importancia del tiempo de calidad con los hijos, así como también de crear una relación sana con el trabajo.



El desplante en Europa

Por estos días los hermanos Cossio se encuentran en Bélgica para asistir al festival de música electrónica, Tomorrowland. Al llegar a Bruselas, la capital de este país, quisieron salir de compras y se encontraron con una sorpresa.



Al ingresar a una tienda Gucci de la ciudad, uno de los trabajadores del lugar se negó a atenderlos. El hecho quedó grabado por Jhoan López, el esposo de Cintia.



“Vinimos a una tienda Gucci aquí en Bruselas y este señor no nos quiso atender. A veces no entiendo por qué las personas que trabajan en estos lugares se creen superiores y miran por encima a los demás. ¿Se imaginan dónde está la tienda fuera de él?” expresó López en sus redes sociales.



El hombre aclaró que minutos después, una empleada se acercó a ellos y los ayudó con lo que necesitaban. Sin embargo, el papá del pequeño Thiago decidió no comprar en la tienda tras el disgusto inicial.

