Carolina Gómez, modelo e influenciadora confirmó recientemente que está en una relación con el creador de contenido antioqueño Yeferson Cossio, y esto le ha traído una serie de críticas que atacan incluso su apariencia física.



Por esta razón, la hermana de Yeferson Cossio, Cintia Cossio, defendió de manera vehemente a su cuñada de una "atrevida" pregunta en la que atacaban directamente a ambas influencers.

Cinthia hizo una historia de Instagram en la que se tomó el tiempo de responder la siguiente pregunta que le hizo uno de sus seguidores: “¿Por qué le lambes tanto a la plástica?.



“En realidad no le lambo. Yo soy con ella como lo soy con todo el mundo”, aseguró en el inició de la contestación.



Pero no se quedó allí, pues habló también de su comportamiento con otras novias de su hermano. “Como lo he sido con todas mis cuñadas, exactamente igual, así lo soy con todo el mundo, que no lo exprese en redes sociales es otra cosa”, aclaró Cossio.

Al terminar el video, la influenciadora agregó que le parecía "algo patético odiar a una persona de la que no se tiene conocimiento de cómo es". Foto: Instagram: @soycintiacossio

Después, explicó por qué ha decidido en varias ocasiones explicar su comportamiento frente a la novia de Cossio, defendiéndola directamente de los ataques de los seguidores que no sienten ninguna simpatía por la modelo.



“Me parece muy bajo que estén juzgando a una persona sin saber nada de ella ni de su vida, y sobre todo de su personalidad”, aseguró.



Al terminar el video, la influenciadora agregó que le parecía "algo patético odiar a una persona de la que no se tiene conocimiento de cómo es, lo que constantemente sucede con la novia de mi hermano".



"La juzgan por ser la nueva novia, relación que se inició cuando Yeferson ya había terminado con su anterior pareja; es decir, no fue por infidelidad”, remató la creadora de contenido, dejando ver que no está de acuerdo con las críticas a la pareja.

¿Por qué está siendo indagado Yeferson Cossio?

