Cintia Cossio reveló que una tía quiso vender su virginidad cuando tenía 13 años

Cintia Cossio es una de las creadoras de contenido más famosas de Colombia, razón que lleva a muchos internautas a estar atentos a cada uno de sus movimientos.

La antioqueña tuvo una entrevista en la emisora ‘La Kalle’ y allí habló de diferentes temas, pero uno llamó más la atención por lo desconcertante.



De acuerdo con lo relatado por la ‘influencer’, cuando tenía 13 años, una tía quiso vender su virginidad a una persona importante de la Feria de Ganado.



“Yo tengo una tía que ella trató de venderme la virginidad cuando yo tenía 13 años”, inició revelando la joven.

Tía de Cintia Cossio quiso vender su virginidad

“Ella de la nada me llegó como ‘mami, es que este señor de la Feria del Ganado está ofreciendo cinco millones, esto y lo otro, ustedes que tienen tanta necesidad’”, agregó.



Seguidamente, contó que ella se negó a la propuesta: “Y yo ‘¡Uy, tía! A lo bien, si algo me ha enseñado mi mamá, que el día que lo vaya a dar, lo dé por amor, y yo cuando lo dé lo voy a dar es por amor o porque quiero, porque me pica la cucaracha, no por plata’”.



Cintia dijo que su tía le siguió insistiendo y ella no dudó en decirle por qué no tenía en cuenta a sus hijas para esto.



La respuesta de su familiar es que una de sus hijas estaba “muy abierta” y la otra “estaba muy recorrida”.

La modelo decidió contarle todo a su mamá y se presentó una discusión entre las mujeres: “Eso fue mero problema, mero alegato. Y al otro día mi tía me regañó por sapa (risas), pero ya como a los dos días otra vez era muy amiga de mi mamá”, relató.

Cintia Cossio habló de sus ingresos económicos

En la misma entrevista, Cintia Cossio fue interrogada sobre los señalamientos que ella y su hermano, Yeferson Cossio reciben sobre supuesto lavado de activos.



La creadora de contenido argumentó que, si todo lo que se dice de ellos fuese verdad, la justicia ya habría tomado cartas en el asunto.



“Hasta el momento, gloria a Dios, todo lo de nosotros ha sido bien, no tenemos lavado de dinero, no tenemos nexos con narcotráfico, nada de eso (...) Yo digo que, si nosotros que estamos tanto en el ojo del huracán, hubiese algo ilegal, ya nos hubiesen caído así sea simplemente por ‘show’ mediático que es lo que muchas veces ha pasado”, precisó.



