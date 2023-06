La influencer Cintia Cossio es reconocida por el contenido que sube en redes sociales, en especial el contenido viral, que incluye las bromas pesadas que se juega con su hermano Yeferson Cossio.



También es reconocida por las labores sociales que adelanta para ayudar a aquellas personas que necesitan un apoyo monetario o educativo, una tarea que ha impulsado junto a su esposo Jhoan López y su hermano, Yeferson.



Por ejemplo, el creador de contenido hizo una donación tecnológica en el barrio en el que creció, la comuna uno de Medellín.



Por su parte, Cintia compartió hace algunos días con sus seguidores que apoya monetariamente a jóvenes que no tienen los recursos suficientes para costearse la educación.



La modelo compartió en una historia de Instagram, un pantallazo de una conversación en el que le dan las gracias por el apoyo que ha brindado a un joven en particular.

Según la creadora de contenido, ella lleva un tiempo patrocinando a algunas personas pagándoles el semestre de la universidad y ayudando a algunas madres con la educación privada de sus hijos. Foto: captura de pantalla @rechismes

Según la creadora de contenido, ella lleva un tiempo patrocinando a algunas personas pagándoles el semestre de la universidad y ayudando a algunas madres con la educación privada de sus hijos, por lo que recibió unos emotivos mensajes mientras realizaba los pagos.



En la captura de pantalla del chat se puede ver una parte de un recibo y una nota de voz que envía Cossio. En respuesta la otra persona le dice “Sí, ellos siempre me cuentan que el niño va muy bien, que la mamá es súper puntual para llevarlo y que se sienten muy agradecidos contigo”, a lo que Cintia responde con un “Gloria a Dios” y algunos emojis.



Este pantallazo fue compartido por la paisa, quien agregó un mensaje:

“Hoy, haciendo algunos pagos de algunos semestres, pregunté por alguno de los niños, y qué alegría ver que hay personas que sí aprovechan y valoran las oportunidades.

Ustedes no se imaginan las embarradas que me han pasado, pero eso pasa a segundo plano, al ver que hay mamás que realmente quieren salir adelante y solo necesitaban un empujoncito”, expresó la creadora de contenido y agregó que “ser parte de estos procesos es de lo más lindo que Dios me ha permitido hacer”.

