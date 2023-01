Cintia Cossio es una de las creadoras de contenido más queridas por los colombianos, pues con su hermano Yeferson Cossio suelen ayudar a diferentes obras benéficas como fundaciones de niños o de animales callejeros.

Recientemente en una entrevista con ‘Dimelo King’, Cintia contó que quiso tener un lindo gesto con unos niños de una fundación que soñaban con conocer el mar e ir por primera vez a la isla de San Andrés. Sin embargo, sus buenas intenciones se vieron empañadas por personas mal intencionadas que solo estaban interesadas en el dinero.



La paisa comenzó contando que fue contactada por una fundación que quería llevar a 20 niños a conocer San Andrés.



"La señora se escuchaba diciéndole a los niños, a los que se veían más mal ‘dígale Cintia muchas gracias, porque me vas a llevar a San Andrés, por favor no me quites la ilusión’ y obvio los niños repetían (...) entonces listo, yo sin ver la cotización estuve hablándolo mucho, analizándome, consultándolo con la almohada, con Jhoan y dije bueno, vamos a llevarlos pues", comentó Cintia.



Luego de eso, la ‘influencer’ comentó que volvió a ponerse en contacto con la fundación para confirmar que ella iba a patrocinar el viaje y para saber las fechas estipuladas de este. La única condición que puso Cintia fue que no la afanaran con el pago, que así lo hiciera un día antes, ella cumplía con su palabra.



Faltando pocos días para el viaje, Cossio le pidió a la fundación los comprobantes para hacer el pago y se enteró que habían movido el viaje por que ella no había dado el dinero a tiempo.



En este punto, la ‘influencer’ desconocía el valor total del viaje y cuando volvió a pedir la cotización, se dio cuenta que esta era mucho más elevada de lo que ella esperaba, pues le estaban pidiendo dinero para que un total de 69 personas viajaran, cuando solo habían 20 niños en la fundación.



"Cuando vi la cotización se me hizo súper alta y debía consignar era a un número de cuenta y no era una cotización oficial, sino una cotización que yo te escribo un correo, donde doy precios y ya, y como ya me había pasado lo de la fundación anterior si se me hizo muy raro", afirmó.



La joven comentó que en ese momento le ofreció su ayuda a los organizadores del viaje para conseguir los vuelos, los hoteles y los planes de recreación más económicos pero ellos se negaron.



Además, cuando les preguntó por el total de personas, la fundación le dijo que quería que unos periodistas los acompañaran al viaje, a lo que la paisa rechazó completamente la idea ya que a ella no le interesa que los medios se enteren de las ayudas que brinda. Además, expresó su decepción al enterarse de las verdaderas intenciones de estas personas.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

