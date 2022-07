Cintia Cossio es una de las influencers más conocidas en el país. La paisa tiene más de cinco millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte algunos aspectos de su vida.



La mujer se convirtió en famosa participando con su hermano en algunos videos de bromas pesadas y humor negro. Los dos también se han caracterizado por sus ayudas a la comunidad.



El cariño que le tienen los fanáticos a Cintia Cossio es tanto que la influenciadora no duda en compartir algunas anécdotas de su día a día. Esta vez contó una divertida experiencia que le sucede cada vez que sale del país.



Según ella, cuando se encuentra de paseo por el exterior ha tomado la costumbre de caerse en lugares públicos. Cossio publicó un video en sus historias de Instagram donde aparece tirada en el suelo mientras su esposo la recoge y los demás acompañantes estallan en risas.



“¿Sabían ustedes que yo en todos los paseos en el extranjero me caigo? No sé, es como un ritual. Nunca fallo. En roma me metí la caída del siglo, pero nadie me grabó” escribió la paisa junto a la grabación.



El cambio de los hermanos Cossio

Hace unos días se volvió viral en redes una fotografía de los hermanos Cossío cuando eran adolescentes, mucho antes de ser reconocidos a nivel nacional.



En la imagen aparece Yeferson con un corte de cabello más conservador y viéndose muy joven. Por su parte, Cintia se ve con un tono de pelo más oscuro y con las facciones diferentes a como se dio a conocer.



Los hermanos han demostrado en varias ocasiones que son muy unidos y que mantienen un lazo especial que ni la fama ha podido acabar.

