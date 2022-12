Cintia Cossio, es una de las influencers más reconocidas del país, pues con su hermano Yeferson Cossio suelen publicar bromas, videos de humor y fotos en las que se puede ver su tonificado cuerpo.

En esta ocasión, la creadora de contenido publicó en su cuenta alterna de Instagram, en la que tiene más de 700 mil seguidores, una fotografía en la que se le ve luciendo un sugestivo disfraz de ‘Mamá Noel’.



“¿Qué le van a pedir a Santa?, fue el mensaje que acompañó la fotografía de la joven.



En la publicación, Cintia luce un body de látex rojo que le queda muy ceñido a su cuerpo, un pronunciado escote y un gorrito de navidad.



Hasta el momento la joven ha logrado más de 26 mil me gusta y miles de comentarios, en especial de hombres, que alaban su belleza y también algunos internautas aprovecharon el momento y mencionaron sus deseos para estas navidades.

“Necesito pagar una pequeña deuda, ojalá Dios me de trabajo y salud para pagarla rápido”, “Salud y abundancia para mi familia y para mí”, “Salud y que mis abuelitos me duren mucho tiempo más”, “Que la gente actúe de buena manera con los animales y con las personas de la calle”, son algunos de los comentarios de la publicación.



Esta no es la primera vez que Cintia sube fotos en las que presume su figura, pues normalmente suele publicar fotografías en las que se pueden ver bastante piel. Incluso, hace pocas semanas subió unas fotos en las que se le podía ver disfrazada del personaje de ‘Leeloo’, una de las protagonistas de la película ‘El quinto elemento”, interpretada por la actriz Mila Jovovich.

