Tras varias semanas del lanzamiento de la 'Session #53' en la que Shakira lanza fuertes indirectas contra Gerard Piqué y la nueva pareja del futbolista, Clara Chía.



La influencer Cintia Cossio utilizó sus redes sociales para mostrar su molestia con la canción que ya tiene 264 millones de reproducciones en Youtube.

Esta no es la primera vez que Cossio hace críticas a la nueva 'Bizzarrap session', pues días después de su lanzamiento se pronunció a través de su cuenta de Twitter:



"Se ha acabado el delirio de Mercedes, se viene el delirio de Ferrari por Twingo. Ellas mismas se tratan como objetos y luego les da rabia que los hombres las traten como tal", escribió en esta red social.



Se acabado el delirio de Mercedes, se viene el delirio de Ferrari por twingo. 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️

Ellas mismas se tratan como objetos y luego les da rabia que los hombres las traten como tal. — cintia cossio (@iamcintiacossio) January 12, 2023

Mientras que Shakira se ha mostrado muy orgullosa del movimiento que ha creado con su nueva canción, otras personas como la influencer parecen estar incómodas con la letra.



En una serie de historias compartidas por Cintia Cossio, se mostraba imitando a la barranquillera y confesando que le molestaba mucho esta canción, ya que no dejaba de sonar.



"Cuando no es el 'lero lole lole' es: 'me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y con la deuda en hacienda', odio esa canción, la he escuchado completa una sola vez y me la sé toda", menciona Cossio.



Segundos después dice que siente mucha admiración por la cantante de 'Ojos así', pero "esa canción la odié y me la sé toda y les cuento algo, esta semana soñé con esa canción, ¡es horrible!", expresó.



Frente a estos comentarios, algunos seguidores de Shakira decicieron reaccionar: "¿Por qué no se alegran del éxito de una colombiana que ha puesto el país en lo más alto a nivel mundial? De verdad que la envidia es la peor arma", "Tranquila mamita que shaki no sabe de su existencia", mencionaron.

