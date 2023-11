Cintia Cossio se divorcia de su esposo, Jhoan López, después de 12 años juntos

Cintia Cossio es una de las ‘influencer’ más famosas de las plataformas digitales, acumulando más de 6 millones de seguidores en Instagram. Por este medio mantiene una comunicación activa con sus seguidores al revelar detalles sobre su diario vivir, así como proyectos profesionales, momentos familiares, las pilatunas que realiza junto a su hermano, Yeferson Cossio, y, por supuesto, la historia de amor que ha vivido junto al también creador de contenido Jhoan López.



En repetidas ocasiones, Jhoan López y Cintia Cossio han hecho públicos detalles de su relación por medio de las redes sociales, sin importar qué tan personales o íntimos puedan llegar a ser, ya que han construido su relación sin tabúes y en más de una ocasión han expresado la transparencia que existe en la dinámica que llevan como pareja.

Sin embargo, el pasado jueves 16 de noviembre, la creadora de contenido hizo un sorpresivo anuncio por medio de sus historias de Instagram en el que informaba la separación con su esposo tras 12 años de estar enamorados y un hijo en común que es partícipe de muchas de sus publicaciones en la red social.



Según reveló la modelo en el contenido de su historia, dio por finalizada su relación con López desde hace más de un mes. No obstante, hizo énfasis en que los problemas dentro de su matrimonio se venían presentando desde el pasado mes de agosto, sin abordar demasiados detalles que dieran explicación alguna acerca de lo que dio fin a su matrimonio.

“Las cosas no iban muy bien desde finales de agosto, tratamos con todas las fuerzas de nuestro ser recuperar nuestra relación, pero a veces es mejor retirarse y quedar con lo mejor de cada uno, que forzarnos y hacernos daño”, expresó Cintia en su publicación.



“Ya no veo esta foto de la misma manera al saber que se separaron”, “Hasta los más enamorados terminan, es cruel la realidad” y “Qué triste que todo se haya acabado, eran de las parejas que me parecían más lindas”, son algunos de los comentarios en las fotos en las que Cossio y López aparecen juntos que los seguidores de la famosa pareja han dejado tras el anuncio de su ruptura.



A pesar de que la noticia ha creado mucha consternación en aquellos que seguían la historia de amor de la pareja de ‘influencers’, muchos internautas han cuestionado si este anuncio es verídico o si, por el contrario, se trata de una estrategia de ‘marketing’. Cossio afirma llevar separados más de un mes pero, en la celebración de su cumpleaños hace 3 semanas, se les vio en público celebrando juntos y expresando su cariño mutuamente.



La creadora de contenido hizo la aclaración de que esa sería la primera y única vez que hablaría del tema por medio de Instagram.

