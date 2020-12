Silvestre Dangond y cantantes que llegaron a la televisión y al cine

Aunque la música y el cine y la televisión parezcan ámbitos muy distantes, varios cantantes han probado suerte en la actuación.



Muchos lo hacen aprovechando la fama ya alcanzada, mientras que para otros se trata de una forma de explorar su otra pasión, que en ocasiones es olvidada por sus fanáticos.



Con suerte, y a veces talento, algunos han logrado consolidar una carrera en el séptimo arte y la pantalla chica. Mientras que para el resto suele tratarse de una experiencia única. A propósito de la entrada de SIlvestre Dangond a la televisión, le contamos de su interesante caso y otros siete de cantantes que han explorado su parte más histriónica actuando.

Silvestre Dangond

El cantante vallenato de 40 años protagonizará la novela biográfica de Leandro Díaz (1928-2013), el compositor guajiro conocido por éxitos como ‘La diosa coronada’ y ‘Matilde Lina’.



Dangond, quien también es oriundo de La Guajira, confirmó la noticia en sus redes sociales. Sobre su nula experiencia actoral dijo que aunque “no sé actuar, voy a poner todo de mi parte para que sea una novela que llegue al corazón de la gente”.



Por el momento, se conoce que el proyecto apenas está en preproducción y que su guión está basado en ‘Leandro’, la novela biográfica de Alonso Sánchez Baute.



Dangond también fue noticia a principios de diciembre por una operación a la que tuvo que someterse de urgencia. Y luego por un accidente de tránsito en el que estuvo involucrado su padre. Foto: Jaime Moreno/ ELTIEMPO

Marbelle

La vallecaucana Maureen Belky, también de 40 años, es mejor conocida como Marbelle y se hizo famosa en 1996 con ‘Collar de perlas’, su exitoso primer disco. Su música ha transcurrido por varios géneros como la tecno-carrilera, las baladas románticas y las rancheras.



Apareció por primera vez en la televisión en 1995 cuando, gracias a su mamá que quería lanzar su carrera musical, participó en ‘Sábados Felices’. Su paso por el programa fue breve, pero efectivo, ya que fue descubierta por el productor Luis Miguel Olivares.



Desde entonces no dejó de hacer música hasta 2010 cuando se interpretó a sí misma en la novela biográfica sobre su vida ‘Amor sincero’, de ‘RCN’. Por lo pronto, ese ha sido su único papel protagónico. Ese año, y como parte del mismo proyecto televisivo, lanzó también el que sigue siendo su último disco: ‘Amor sincero 2’.

En enero de 2020 Marbelle regresó al ruedo musical con su sencillo ‘Adicta al dolor’. Foto: Instagram: @marbelle.oficial

Lady Gaga

Stefani Joanne Angelina Germanotta (34 años), más conocida como Lady Gaga, es una de las cantantes de pop más famosas del mundo, pero no fue hasta su primer álbum ‘The Fame’, lanzado en 2008, que su nombre comenzó a hacerse conocido.



Actualmente, Gaga tiene cinco álbumes de estudio en solitario y otro con el cantante de jazz Tony Bennett. Pero no fue hasta 2013 que cumplió uno de sus sueños: actuar. Fue en un papel menor en la película ‘Machete Kills’.



En 2015 hizo su debut en la televisión la quinta temporada de la serie ‘American horror story’ en la que encarnó a una condesa vampira. Por este papel protagónico ganó un Golden Globe



“Siempre quise ser una actriz. Esto es lo mejor que me ha pasado”, les dijo a los reporteros tras bambalinas luego de recibir ese premio, recoge ‘Los Angeles Times’.

Su debut en el cine fue en 2018 cuando Bradley Cooper, actor y director, la invitó a hacer parte de ‘Nace una estrella’, película por la cual fue nominada a los Premios Óscar en la categoría de mejor actriz.

‘Chromatica’ (2020) es el álbum más reciente de Lady Gaga. Foto: AFP

Will Smith

Smith (52 años) es uno de los actores más queridos de Hollywood, pero lo que no todos saben es que primero se dio a conocer como músico. A principios de la década de los 80, cuando tenía 16, formó, junto con Jeff Townes, la banda de hip hop DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince.



En 1986 lanzó su álbum debut ‘Rock the house’ que fue incluido en la lista de éxitos Billboard Top 200. Un año después los raperos lanzaron ‘Parents just don't understand’, el sencillo que los catapultó a ganar el premio a la mejor interpretación de rap de los Grammy, 1989.

En 1990 fue contactado por la ‘NBC’ porque su perfil se ajustaba para la comedia televisiva ‘El príncipe de Bel Air’. Smith, quien estaba pasando por dificultades económicas, aceptó. Pero, mientras todavía actuaba, su agrupación terminó separándose, en 1994. Como solista tuvo una carrera de bajo perfil hasta 2005, año tras el cual se enfocó de lleno en la actuación.

Will Smith ha sido nominado dos veces a los Óscar en la categoría de mejor actor. Una en 2002 y la otra en 2007. Foto: EFE

Madonna

La trayectoria musical de esta cantante de 62 años le ha ganado el apelativo de ‘la reina del pop’. Su estrellato comenzó en la década de los 80 con ‘Madona’ (1983) su primer álbum de estudio.



Desde entonces ha producido 14 álbumes de estudio, por lo que se ha mantenido vigente con el paso de los años. En 2019, por ejemplo, lanzó la canción ‘Medellín’, una colaboración con el reguetonero paisa Maluma.



Sin embargo, otra de sus facetas artísticas ha sido la de actriz. La primera película en la que apareció fue ‘A certain sacrifice’ (1985) y desde entonces participó en 23 largometrajes como actriz, la mayoría realizados entre 1980 y 2000.



Uno de sus papeles más conocidos es el de la política argentina Eva Perón en la película ‘Evita’ (1996), por el cual obtuvo un Golden Globe a la mejor actriz.

La última película en la que participó Madonna como parte del reparto es la cinta animada ‘Arthur y los Minimoy’ (2006) en la que le dio voz a la ‘princesa Sélénia’. Foto: EFE

Rubén Blades

Blades es reconocido por su carácter multifacético (por ejemplo, en 1994 fue candidato a las elecciones presidenciales de su país, Panamá). Pero sin lugar a dudas pasará a la historia como uno de los exponentes más representativos de la salsa.



Su carrera empezó a mediados de la década de los 70 cuando trabajó en colaboración con varios artistas, incluido Wille Colón. Debutó como solista en 1983 con su disco ‘El que la hace la paga’ y sigue activo. Su último álbum ‘Paraíso Road Gang’, apenas fue lanzado en 2019.

Blades, quien siempre se ha declarado un amante del cine, inició como actor tan solo un año antes de debutar como solista cuando participó en la película de bajo presupuesto ‘The last fight’



Hasta 2017, Blades apareció en 34 películas más (incluidos documentales) siendo algunas de las más representativas ‘Depredador 2’ (1990), ‘Abajo el telón’ (1999) y ‘Protegiendo al enemigo’ (2012).

Rubén Blades también ha actuado en la pantalla chica, siendo su más reciente aparición en ‘Fear the walking death’ (2015 a la actualidad) como uno de los personajes principales. Foto: EFE

Britney Spears

Pero no todos los músicos han seguido una carrera en la actuación después de haberlo intentado. Tal es el caso de Britney Spears (39 años) quien, en 2002, le dijo ‘sí’ a un papel protagónico en la pantalla grande.



Según el medio digital ‘Nicki Swift’, en ese momento Spears estaba en el pico de su carrera. Había acabado de lanzar su álbum ‘Britney’ (2001). Además, acababa de firmar un contrato con Pepsi y ‘Forbes’ la había catalogado como la “artista más poderosa”.



Se trató de la película de romance ‘Crossroads’ producida por Paramount Pictures. Aunque la cinta tuvo relativo éxito (de 20 millones de dólares invertidos, recogieron 60 en taquilla), Spears nunca volvió a actuar, más allá de pequeñas apariciones especiales en series y películas.

El más reciente disco de Britney Spears es ‘Glory’ (2016). Foto: Instagram: @britneyspears

Charly García

A García (69 años) se le reconoce como uno de los músicos más importantes del rock en español. Desde 1969 hizo parte de la banda Sui Generis, hasta su separación, en 1975.



Luego, continuó como solista grabando 13 álbumes de estudio, el último, ‘Random’ en 2017.



Pero de García pocos conocen su participación ‘exprés’ como actor. Ocurrió en 1988 cuando interpretó un papel secundario de la película ‘Lo que vendrá’. Lo hizo únicamente por la insistencia de su director, Gustavo Mosquera.



Aunque no tenía experiencia previa, García obtuvo el premio al mejor actor de reparto de cine en los Premios ACE, concedidos por la crítica especializada de Argentina.

En 2009 Charly García recibió el premio honorífico a la Excelencia musical de los Grammys Latino. Foto: AFP

