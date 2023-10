Cine Colombia anuncia mejores beneficios para clientes con Cineco Platino: estos son

La empresa Cine Colombia anunció nuevos beneficios para sus clientes de la tarjeta Cineco Platino en 2024, según informó el Presidente y CEO de la compañía, Munir Falah.

Estos son los nuevos beneficios para clientes de Cineco Platino

El presidente de la compañía, Munir Falah, anunció en su cuenta de X (antes Twitter), los nuevos beneficios diseñados para sus clientes Cineco Platino para el 2024.



Según expresó el CEO: "Cine Colombia siempre escucha a todos sus clientes, particularmente cuando son nuestros clientes 'PLATINO'. Por eso hemos mejorado significativamente los beneficios".

Entre los servicios nuevos, se incluye el 35 por ciento de descuento en el valor de las entradas de las películas y el 20 por ciento en el precio de los combos.

.

En redes usuarios comentaron la publicación y expresaron: "Poco a poco todo está volviendo a su lugar. Muchas gracias Cine Colombia", "Me parece excelente, últimamente no sentía diferencia en ser Platino o no, con este anuncio nuevamente listo para tener platino en 2024" y "Qué gran noticia".

Otros beneficios que ya tiene la tarjeta

Aparte de los precios especiales en boletería y confitería, puede tener doble puntaje en sus filas preferenciales tanto en taquilla y en la zona de comidas.



También un kit digital de bienvenida compuesto por un bono de regalo de comidas y dos pases de cortesía.

.

¿Qué es Cineco Platino?

Cineco Platino es un medio de pago recargable que permite a los clientes acceder a descuentos únicos en la compra de boletas y confitería en las salas. Además de ciertos beneficios como acumular puntos para reclamar premios.

Según informó el sitio de la empresa, para adquirir su tarjeta en este año, debe haber alcanzado el umbral de treinta visitas entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de diciembre. Para comprarla puede hacerlo en cualquiera de las salas disponibles en el país.

.

La tarjeta es un método de pago. Foto: Facebook: Cine Colombia

Características de la tarjeta Cineco

De acuerdo con el sitio de Cine Colombia, el precio del plástico es de $15.000 mil pesos. Las recargas pueden hacerlas a partir de $40.000 mil pesos.



Por cada dos mil pesos de consumo, acumula un punto adicional en su saldo, el cual podrá redimir en premios.



Además, el monto máximo en el que puede recargar al día por el portal es de $200.000 pesos. Su tarjeta puede tener en total un saldo de $500.000 mil pesos.



Tenga en cuenta los términos y condiciones de su tarjeta Cineco Platino, estos puede consultarlos en el sitio oficial de la empresa para mayor información.

Todo el cine colombiano en una aplicación

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO