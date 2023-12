Cinco grandes estrellas de Hollywood que se arrepienten de sus películas más famosas

Hollywood, siempre lleno de luces y glamour, también tiene su lado oscuro de arrepentimientos y desilusiones. Algunas de sus más grandes estrellas han expresado su descontento con ciertas películas que, a pesar de su popularidad o éxito, no reflejaron su verdadera pasión o talento.

Jacob Elordi - 'El stand de los besos'

Este actor, conocido por su papel en 'Euphoria', no oculta su desdén por 'El stand de los besos', la trilogía de Netflix que lo catapultó a la fama. A pesar de su éxito, Elordi ha criticado abiertamente las películas, calificándolas de ridículas y poco originales, y revelando su descontento por cómo afectaron su carrera y percepción personal.

“No quería actuar en esa trilogía. Me parecía ridícula, un escapismo, no había nada universal en eso”, señaló el actor en una entrevista.

Y añadió: “Me metí en una trampa, no había nada original en esas películas y yo me sentía muerto por dentro. Puede sonar muy sensible y dramático, pero yo soy sensible y dramático. Odiaba ser un personaje para el público. Me sentía muy lejos de mí mismo, me sentía como un cartel publicitario si estuviera a la venta, como si no estuviera seguro de ser genuino. Eso distorsiona tu visión. Crea una forma de vida muy paranoica”.

Mark Wahlberg - 'El fin de los tiempos'

Mark Wahlberg, en un evento promocional, se mostró crítico de 'El fin de los tiempos', una película de M. Night Shyamalan en la que interpretó a un profesor de ciencias. El actor describió la trama del film, centrada en una catástrofe ambiental provocada por plantas, como ridícula y lamentó la falta de coherencia y sustancia en el guion, a pesar de no desacreditar las habilidades de Shyamalan como director.



“Maldita sea, malditos árboles y malditas plantas, me parece que nadie me puede culpar por no haber querido interpretar a un profesor de ciencia”, afirmó en la rueda promocional de otra película.

Viola Davis - 'Historias cruzadas'

A pesar de la aclamación y los premios, Davis se arrepiente de su papel en este drama sobre el racismo en los años 60. En entrevista con 'The New York Times', expresó su desilusión por cómo la película relegó a segundo plano las voces de las empleadas domésticas afroamericanas, centrando la narrativa en una figura salvadora blanca, interpretada por Emma Stone.

“Me arrepentí de varios personajes que he interpretado y uno de ellos es el de Aibileen en Historias cruzadas”, dijo inicialmente la actriz al medio citado anteriormente. Y agregó: “Yo ahora quiero saber qué es lo que se sentía el trabajar para gente blanca y criar a niños en 1963, quiero saber qué es lo que les pasaba a esas mujeres, pero nunca escuché que se planteara esto en toda la película”.

Katherine Heigl - 'Ligeramente embarazada'

Heigl, quien alcanzó fama gracias a esta comedia, luego se distanció de ella, criticando su tono sexista y la representación de las mujeres. Esta postura le costó caro en Hollywood, afectando su carrera y reputación en la industria.

“Es un poco sexista, pinta a las mujeres como brujas que no tenemos humor, y a los hombres como queribles, adorables, y divertidos”, expresó en su momento.

Pasada la tormenta, y durante una conversación con 'The Washington Post', reveló su enojo al ser apartada de Holywood. “Pude haber dicho un par de cosas que no estuvieran bien, pero después eso se convirtió en ‘es una desagradecida’, después en ‘es difícil’, y después en ‘no es profesional’. ¿Cuál es tu definición de difícil? ¿Alguien con una opinión que no te guste? Ahora todo eso me enoja mucho”, fueron sus declaraciones.

Jennifer Lawrence - 'Pasajeros'

La ganadora del Oscar admitió que su participación en esta cinta de ciencia ficción fue un error. Comentó que no se percató de la baja calidad de la película hasta después de su estreno, y reveló que incluso ignoró los consejos de su amiga Adele de no aceptar el papel.

“Ella (Adele) me dijo que no aceptara, le parecía que las películas ambientadas en el espacio eran las nuevas películas de vampiros, y debí haberla escuchado”, recordó la protagonista de 'Los juegos del hambre' en su momento.

