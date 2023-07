Quizás el misterio más grande para los seres humanos es qué pasa después de la muerte. ¿Cuando en nuestros cuerpos ya no hay vida qué ocurre?, es uno de los grandes interrogantes de la humanidad. La opinión al respecto de los médicos forenses, que tienen, obviamente, más cercanía con la muerte, es muy interesante.

Recientemente, una médica forense subió un video en la red social Tik Tok, en el cual revela las cinco cosas que, por su experiencia, sí puede hacer un cadáver.

La primera de esas cosas es: sacar gases, flatos o como coloquialmente, se dice en Colombia, peos. La médica afirma que los cadáveres no se echan pocos, sino muchos gases.



Apretar la mano es lo segundo que según esta especialista puede hacer un cadáver. Ella asegura que ha sentido como le aprietan su mano.



Lo tercero que puede hacer un muerto es abrir los ojos. "He tenido casos de cadáveres que abren los ojos durante la realización de la autopsia", cuenta la doctora.



Y si algunos cadáveres le han abierto los ojos a esta médica, otros le han abierto la boca después de que llegaron con la boca cerrada a la morgue.



Pero si las cosas anteriores que, de acuerdo con esta médica hacen los cadáveres, no lo sorprendieron, esta lo puede dejar literalmente frío: según ella, los cadáveres pueden intentar abrazar a quien lo está examinando; puede extender los brazos a manera, precisamente, de abrazo.

Al final del video la médica forense afirma que los cadáveres pueden hacer más cosas. ¿Más? se preguntarían algunos, según ella, sí.

Este es el ritual sobre los cuerpos sin vida en una funeraria de Bogotá Juan Evangelista Rivera, un experimentado tanatólogo, cuenta cómo llegó a este oficio y cuál es el procedimiento cuando un cadáver llega a una funeraria. La muerte es uno de los grandes misterios de la humanidad. Foto: iStock

