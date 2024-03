Cinco alimentos que le ayudarán a combatir el estrés

El chocolate negro, aparte de ser rico, delicioso y satisfactorio, está repleto de antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación. REDUCIENDO LA INFLAMACIÓN, REDUCES TU RIESGO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS Y POR LO TANTO, ESTO TE CONDUCIRÁ A UN ENVEJECIMIENTO MÁS SALUDABLE. Cocoa polyphenols and inflammatory markers of cardiovascular disease - PubMed (nih.gov) Dark chocolate consumption improves leukocyte adhesion factors and vascular function in overweight men - PubMed (nih.gov) Chocolate, "Food of the Gods": History, Science, and Human Health - PubMed (nih.gov) Y es que los flavonoides contenidos en el chocolate, son los responsables de los efectos antiinflamatorios que te puede dar el consumirlo. OJO: CONSUME CHOCOLATE NEGRO QUE CONTENGA AL MENOS 70% DE CACAO, UN PORCENTAJE MAYOR ES AÚN MUCHO MEJOR PARA ESTOS BENEFICIOS ANTIINFLAMATORIOS.