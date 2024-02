Cillian Murphy reveló cuál fue la película que menos le gustó hacer: 'No es buena'

Cillian Murphy se convirtió en uno de los actores más elogiados del año, puesto que viene de ganar el Premio BAFTA a Mejor actor por su trabajo en Oppenheimer, la obra de Christopher Nolan que ya cuenta con 13 candidaturas y viene recolectando un rotundo éxito de público en el Reino Unido. En medio de este importante momento que está viviendo en su carrera, sorprendió a su público al dar a conocer su film menos favorito que le tocó interpretar.

Se trata de Vuelo nocturno (Red Eye), película de Wes Craven que coprotagoniza junto a la reconocida Rachel McAdams. Además, casualmente, es un film que muchos de sus fanáticos adoran, ya que Jackson, su personaje, es un villano y ese papel quedó en su repertorio de por vida.

Facebook Twitter Linkedin

Cillian Murphy ganó el Globo de Oro a mejor actor por Oppenheimer, mientras que Barbie se llevó Logro cinematográfico. Foto: Instagram @goldenglobes

Todo se dio a conocer en diálogo con GQ, en donde el actor de 47 años aseguró qué película en particular sus seguidores recuerdan con mucho cariño, pero no es su favorita. “No creo que sea una buena película. Es una buena película de serie B”, lanzó, de manera contundente, para sorpresa de todos.



(Le recomendamos leer: Así es Score, el 'Tinder' de millonarios que solo acepta a personas adineradas)



Es importante destacar que en Rotten Tomatoes, Vuelo nocturno cuenta con 6,4 puntos promedio en votos del público, que quiere decir que aproximadamente 250.000 personas la valoraron, lo que deja en evidencia que es una producción que tuvo una buena recepción por parte de los espectadores, especialmente en Estados Unidos.



En esa misma entrevista, hizo un balance sobre ese papel, y expresó: “No pensé que hubiera dado una actuación muy matizada”. Asimismo, reveló que su decepción en relación con ese film tiene que ver con lo que cautivó al público de la película, y en particular de su personaje: “Creo que es su dualidad”.



(También puede leer: Desestiman demanda contra Steven Tyler por presunta agresión sexual)



“Es por eso que quería interpretarlo. Esas dos cosas. El bueno y el malo en uno. La única razón por la que me atrajo es que podías hacer ese giro, ¿sabes?”, aseguró el actor de Peaky Blinders.



De todas formas, para la tranquilidad de sus fanáticos, el actor llegó a una conclusión positiva con el film en cuestión, ya que sentenció: “Pero escuchen, si a la gente le encanta la película, entonces es genial. Estoy satisfecho con eso”.

Vuelo nocturno, el film que no le gustó a Cillian Murphy



La historia del film propone un juego de misterio y suspenso que tiene a Rachel McAdams interpretando a Lisa Reisert, una gerente de hotel que se ve envuelta en un complot terrorista en un avión cuando se sienta al lado de Jackson Rippner, el personaje de Cillian Murphy. Cuando el vuelo comienza, Rippner muestra su verdadera cara, ya que realmente se trata de un sicario que quiere matar a un comisionado, pero si ella no colabora con él, va a asesinar a su padre.

Facebook Twitter Linkedin

Película Oppenheimer Foto:

“Me encanta Rachel McAdams y nos divertimos haciéndola”, recordó Murphy sobre su co-estelar, destacando que era un género que le sentaba muy bien a su compañera.



Vale destacar que Craven, el director de la película, cuenta con amplia experiencia en ese género en cuestión, puesto que dirigió Scream y Pesadilla, dos películas que se posicionaron como una de las predilectas de los fanáticos.



LA NACIÓN / GDA

ARGENTINA