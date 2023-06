El ‘Desafío The Box’ es uno de los realities más vistos en las noches colombianas, este programa ha hecho que varios de sus participantes hayan ganado una gran popularidad en las redes sociales, pues los televidentes no pasan por alto los diferentes comportamientos de los competidores, en los capítulos del programa.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles de EL TIEMPO

Tras la reciente fase de dos equipos y las dos victorias del equipo Beta, que tienen con chaleco de sentencia a Daniela y Byron del equipo Alpha.

También puede leer: Peso Pluma desmintió los rumores del hurto de su lujosa cadena de Spider-Man

En una dura prueba en el Box Azul, acompañada de una fuerte tormenta y tras dos derrotas del equipo Alpha, su capitana Sara Cifuentes reconoció que “el corazón le jugó una mala pasada al escoger los integrantes de su equipo”, pues aseguró que “perjudicó a su equipo”.

La ingeniera industrial y capitana del equipo Alpha mencionó a su compañero de equipo ‘Sensei’, una actitud de Daniela que no le gusto, pues la competidora, le pidió sentenciar a ‘Sara’ del equipo Beta en caso de ganar la prueba de hoy, con el fin de asegurar su estadía en la ‘ciudad de las cajas’.

Le puede interesar: ‘Pelea’ entre Natalia Sanint y ‘la pupuchurra’ en prueba de MasterChef Celebrity

Daniela le mencionó a su capitana que: “si en el otro equipo se va Sara, me quedaría yo y los dos equipos estarían equilibrados, pero si yo me voy, Aleja queda para todo, piénsalo y me dices, porque realmente, yo me quiero quedar”, agregando que: “si me toca competir contra una ‘grande’ como July o Guajira existe mayor riesgo de que yo me vaya”.

Tras este episodio, Cifuentes le confesó a su compañero que Daniela le pidió “sentenciar a Sara, para ella poder quedarse”, asegurando que en los últimos días se ha sentido mal, pues ya que seleccionó a los integrantes del equipo “con el corazón” perjudicó a Alpha.

Lea también: Jessi Uribe habló sobre sus relaciones y su papel como padre: 'Pao ama a mis hijos'

Por su parte, Sensei le comentó que cuando ella estaba haciendo la selección de los integrantes, él pensó que debía escoger a ‘Mai’ y quedó sorprendido porque no la nombró para integrar el nuevo equipo Alpha.

Colombia celebró el Día de la Madre con Andrea Serna, presentadora de El Desafio The Box



ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO