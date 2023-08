Una araña brasileña causó terror en un supermercado en Krems an der Donau, al oeste de Viena, Austria. El establecimiento tuvo que ser cerrado por varios días, ya que este arácnido posee un potente veneno que puede causar priapismo, taquicardia, edema pulmonar, convulsiones, trastornos del ritmo cardíaco y choque cardiogénico. Un efecto secundario es que en los hombres puede provocar erecciones que se prolongan durante 4 horas, estas resultan ser muy dolorosas, incluso, letales.

Según 'The Mirror', el gerente de la tienda supuestamente llamó al departamento de bomberos después de ver a la araña negra y roja de cuatro pulgadas. Los ayudantes sellaron las cajas de plátanos de la tienda y desalojaron el supermercado. Sin embargo, la araña sigue suelta.



Según el medio 'Naturalista CO', el veneno de esta araña puede causar efectos secundarios como: pérdida del control muscular, dolor intenso, dificultad para respirar y si la víctima no es tratada con antiveneno, puede provocar la muerte debido a la falta de oxígeno.



Por esta razón, la 'errante brasileña' es considerada como una de las arañas más venenosas y mortales, según el Libro Guinness de los Récords.

Por el momento, los representantes del supermercado han señalado que siguen buscando al animal mientras se realizan tareas de fumigación, esperan que la tienda se pueda abrir en los próximos días.

Características de la Araña Bananera

La primera vez que se vio esta especial fue en Brasil. Sin embargo, esta también existe en otras zonas de América del Sur y América Central. La araña bananera o errante del banano tiene un aspecto imponente y comportamiento agresivo, además, diferentes estudios la han catalogado como el arácnido más venenoso del mundo.



Para reconocerla hay que mirar su longitud corporal que varía de los 17 a los 50 mm. Asimismo, tienen una línea negra que las atraviesa y recorre desde sus ojos hasta su zona abdominal. Por otro lado, su color puede variar entre distintos tonos de marrón, negro y mostaza. Tienen pequeños puntos blancos distribuidos en sus patas y el color rojo que presentan algunas de ellas.

