Científicos calculan que el fin de la Tierra será por un aumento en el tamaño del Sol

A lo largo de los años, se han creado diferentes teorías y especulaciones de cómo podría ocurrir el fin del planeta Tierra. Una de las posibles teorías es que el Sol aumentará su tamaño y se tragará nuestro planeta.



Incluso, en el mes de mayo, los científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la Universidad de Harvard, Caltech y otros centros de EE. UU informaron en la revista Nature que lograron observar por primera vez una estrella engullendo un planeta.

Al parecer, el planeta que desapareció tuvo lugar en nuestra galaxia, pero a unos 12.000 años luz de distancia, cerca de la constelación Aquila o del Águila. Los astrónomos pudieron observar un estallido de una estrella que se hizo 100 veces más brillante en solo 10 días, antes de desvanecerse rápidamente.



Además, comentaron que parecía ser un gigante gaseoso del tamaño de Júpiter o mayor siendo engullido por su estrella. Este astro, el cual es muy parecido al Sol, llevaba eones hinchándose por la vejez y, finalmente, creció tanto que engulló al planeta.



Los expertos creen que esto le podrá ocurrir a la Tierra cuando nuestro sol se transforme en una gigante roja y engulla a los cuatro planetas más cercanos a ella.

Asimismo, los especialistas han destacado que para que esto suceda deberán de pasar miles de millones de años, ya que el fenómeno hará que probablemente el Sol crezca 100 veces su diámetro actual y se convierta en lo que se conoce como una gigante roja.



“En unos 5.000 millones de años, nuestro Sol pasará por un proceso de envejecimiento similar, posiblemente alcanzando 100 veces su diámetro actual y convirtiéndose en lo que se conoce como una gigante roja. Durante ese período de crecimiento, absorberá a Mercurio, Venus y posiblemente la Tierra”, se lee en el artículo.



En conclusión, las personas pueden quedar tranquilas de que este fenómeno no representa ninguna amenaza próxima.

