El sueño y su duración varía en cada una de las etapas del ser humano, las rutinas, su alimentación, la frecuencia con la que se hace ejercicio y factores como la cama y la almohada pueden influir a la hora de tener un buen dormir.



Según el Instituto Nacional de Medicina (NIH) de los Estados Unidos, el sueño debe recibir el mismo nivel de atención que el cuidado de la nutrición y el ejercicio diario.



(Además: ¿Dormir con la cabeza hacia el norte o hacia el sur? Mitos sobre orientación de la cama).

Debido a la alta intensidad de las rutinas en las personas, estas tienen tendencia a descansar menos horas durante sus días laborales y recuperar las horas de sueño durante sus descansos.



Según el NIH, las personas entre los 18 y 65 años no establecen horarios para dormir, pero su valor umbral del sueño diario debería estar entre 7 y 9 horas en las noches. Cabe destacar que, aquellas personas que necesitan dormir durante el día por índoles laborales o personales no está contemplada dentro del estudio.



(Siga leyendo: Usted no debería tener tantas alarmas para despertarse: médicos alertan riesgos).

Para las personas que realizan sus actividades en la noche, la Biblioteca Nacional de Medicina dice que hay una “alteración del sueño diurno en el trabajo por turnos de noche”, dice que la alteración del sueño diurno asociada con el trabajo de noche puede derivar en la alteración de los patrones de sueño y el estrés en las personas.



Incluso, se menciona que: "El sueño inadecuado o perturbado es un problema crítico para la salud y la seguridad de aquellos que trabajan por la noche y duermen durante el día".



(Además: ¡Ojo! Una ducha caliente y evitar este alimento, dos consejos para dormir mejor).

El trastorno de insomnio, suele presentarse en todas las personas, pero el estudio destaca que es casi el doble en aquellas personas que tienen horarios nocturnos.

Facebook Twitter Linkedin

La falta de sueño está asociada a una serie de riesgos físicos y emocionales. Foto: iStock

¿Cómo influye el sueño en la salud?

El estudio destaca que el sueño tardío y factores como acostarse después de cenar y evitar la luz artificial ayuda a regularizar los patrones del sueño REM prolongado, es decir el sueño profundo.



"Bajo el sueño REM, el cerebro y el organismo humano se energiza y allí es cuando ocurren los sueños más vívidos. Esta actividad participa en el proceso de almacenamiento de recuerdos, el aprendizaje y ocupa un 25% del ciclo total en los primeros 70 a 90 minutos después de comenzar el descanso", argumenta NIH en un estudio acerca del evento.



(Siga leyendo: ¿Por qué dormir es la mejor manera de ser más productivos en la mañana?).

No dormir lo suficiente por la noche generalmente está asociado con problemas de salud tales como la somnolencia diurna, fatiga, estado de ánimo deprimido, funcionamiento deficiente durante el día y otros problemas de salud y seguridad. Tales como obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y depresión, dice el estudio.

Más noticias:

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de dormir con su perro o gato?

¿Vive con mucho sueño en el día? Así se combate la somnolencia con remedios naturales

Tomar siestas durante el día ayuda a cuidar el cerebro, según revela estudio