Cinco ideas para darle un buen regalo a un ciclista: sorpréndelo en un día especial

Ya sea para Navidad, cumpleaños, amigo secreto, aniversario o un reencuentro, los regalos son un buen presente para demostrar cariño por esa otra persona.

En ocasiones, dar un obsequio puede convertirse en una tarea difícil, pues existe la posibilidad de que no conozca muchos sobre los gustos del otro o se abrume por no saber qué es lo mejor o lo que más le encantaría recibir.



Por esto, fíjese en cuáles son las actividades que suele frecuentar el individuo y si el ciclismo está entre ellas, le damos algunas ideas de regalos para sorprenderle en la fecha especial.

Regalos para un ciclista

Cartuchos de CO2 para ciclismo

Este equipo le podría sacar de apuros a un ciclista y es que, si por alguna razón llega a pincharse al salir de casa o en medio de una ruta, podrá inflar manualmente los neumáticos de forma rápida y sencilla. En la página de Mercado Libre se aprecia que oscilan entre los 74 mil pesos.

Gafas deportivas

Este elemento no solo es estético y es que cumple la función de cuidar los ojos de polvo, lluvia, arena o cualquier otro factor que ponga en riesgo al ciclista. Recuerde que el estilo no debe afectar la visión, no ser pesadas y hechas en material polarizado, monocromáticas o fotocromáticas. Su costo estaría entre los 40 mil pesos a casi 300 mil.



Ropa de ciclismo

Alguna prenda como un pantalón o camisa de ciclismo puede ser un buen obsequio. Procure tener presente la talla de la persona a la que dará el regalo. Los precios pueden superar los 100 mil pesos.

GPS para bicicletas

Para que el deportista pueda llevar control de los kilómetros y tiempo que gasta en una ruta, este elemento puede ser un buen obsequio, ya que el cuentakilómetros cuenta con varias funciones como: velocidad, kilometraje total y parcial, desnivel, frecuencia cardiaca, cadencia, calorías, entre otros. El costo de uno de ellos está sobre los 100 mil pesos.

Guantes largos para invierno o verano

A los ciclistas les gustará tener varios modelos de guantes para cada salida, por lo que puede regalarle un par, pero tenga en cuenta que deben permitirle una buena movilidad de los dedos, ser resistentes, antideslizantes y transpirables todo el tiempo. Su costo puede ser de alrededor de 40 mil pesos.



