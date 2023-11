Consejos para iniciar a practicar ciclismo: de carretera o montaña

Si quiere iniciar a practicar ciclismo, le brindamos algunas recomendaciones para avanzar en esta disciplina y no desfallecer en el intento.



A la hora de buscar un deporte que brinde conseguir un mejor estado físico, mental y de paso le lleve a compartir con otras personas y en espacios abiertos, el ciclismo se vuelve un gran aliado.

¿Cuáles son algunos de los beneficios del ciclismo?

El ciclismo ayuda a mejorar la resistencia aeróbica, esto quiere decir que entre más alta sea la cifra de oxígeno que entra al organismo, más rápido y más tiempo se puede manejar la bici.



Su práctica regular también ayuda a prevenir los dolores de rodillas, pero debe acompañarlo de una buena alimentación con espinacas, arándanos y salmón.

Los músculos de las piernas como los cuádriceps, isquiotibiales, gemelos y los glúteos también se ven favorecidos, pues se fortalecen y su aspecto será muy tonificado.



Según un estudio hecho por la revista Aging Cell, quienes practican el ciclismo tienden a conservar más la masa de sus músculos con el paso de los años, los niveles de testosterona en los hombres se mantienen altos y se fortalece el sistema inmunológico.

¿Cómo empezar a practicar ciclismo?

Para empezar, se debe trazar qué tipo de ciclismo quiere practicar: de carretera o de montaña. Para esto, analice si le gustaría más ir por calles urbanas o rodearse de naturaleza.



Ahora, el segundo paso es escoger la bicicleta. Para esto, acérquese a una tienda especializada y exponga si la desea para caminos llanos o para espacios rurales y montaña.

Las prendas también son importantes, así que la recomendación es adquirir camisetas, pantalonetas y medias transpirables. Guantes, zapatillas, casco y gafas. Tenga en cuenta que si va a practicar este deporte en un lugar en el que llueve o hace frío, hay que adquirir impermeable y chaqueta.



Cargue un bolso, pero no pesado, uno en el que pueda cargar una botella con agua y algo de comer ligero por si llega a necesitarlo al poder sentirse débil o mareado.

Es importante que antes de iniciar el recorrido, se haga un estiramiento de entre 5 a 15 minutos. Esto evitará que le den calambres o que no tenga la suficiente fuerza para llegar a la meta.



Hay que mencionar que al ser principiante no hay que ponerse una meta difícil. Tenga en cuenta que, por ejemplo, si practicará ciclismo de montaña, su organismo necesita mucha fuerza. Esta la va a adquirir con el paso del tiempo. Para empezar, practicar unos 30 minutos 2 veces a la semana está bien.

Igualmente, hacer ejercicio también es recomendado y es que así irá fortaleciendo sus músculos, mejorando su respiración para ir progresivamente aumentado la distancia o la fortaleza que necesita para la disciplina.



Cuide su vida. Si va por carretera, respete las señales de tránsito y no se acerque demasiado a los vehículos, en especial, los de carga pesada, ya que pueden ocurrir frenadas inesperadas. Si está en un área rural, procure no ir por lugares peligrosos o que no estén señalados en un mapa.



No olvide ir siempre en grupo y disfrutar de la travesía.

@sagredotraining 5️⃣ secretos del entrenamiento para ciclistas principiantes Dime si los sabías todos o no 👇🏻 ♬ original sound - SagredoTraining

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

