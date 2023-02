La salud del cantante venezolano Chyno Miranda ha sido tema de conversación desde hace casi dos años, cuando se supo que había sufrido una neuropatía periférica como consecuencia del virus del covid-19.



Lo anterior desencadenó dificultades en el habla, pérdida de peso y una depresión que lo llevó a consumir drogas. Razón por la cual fue internado en una clínica de rehabilitación, según reveló su familia.

“Al verse en las condiciones en las que estaba se le generó mucha ansiedad, mucha depresión y eso derivó en un problema de adicción”, contó su prima Yarubai Zapata Pérez.



Con el tiempo ha ido mejorando y sus seguidores aún esperan un reencuentro en los escenarios con su compañero y amigo Nacho, miembro del dúo Chino y Nacho. Esto, teniendo en cuenta que la última vez que estuvieron en tarima fue en la gala de los Premios Juventud de 2021.



Ese mismo año anunciaron el lanzamiento de un nuevo álbum, pero sus planes se vieron truncados.



Sin embargo, surgió una foto actual del dúo famoso por canciones como ‘Mi niña bonita’ y ‘Me voy enamorando’, lo que despertó nuevamente la ilusión.

Pero la emoción no duró mucho, pues doña Alcira Pérez Ochoa, madre del cantante, se pronunció mediante un video en su Instagram para señalar su preocupación por un supuesto show que los artistas estarían planeando para cubrir los gastos de la clínica: “Yo conversé contigo en la clínica y comentamos sobre el show y te dije que no estabas preparado para un show como ese. Tú te molestaste conmigo e insistí en que no puedes hacerlo porque no estás preparado aún”, dijo refiriéndose a su hijo.



Al mismo tiempo, le pidió al otro venezolano: “Nacho, no te prestes para eso”.

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS