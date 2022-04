Nacho, el ex compañero de banda de Chyno, informó en una entrevista para ‘Hoy día’ el actual estado de salud de su amigo, quien decidió mantener reservado los detalles sobre sus avances médicos.



El intérprete de ‘Me voy enamorando’ afirmó que, aunque no tiene contacto directo con Chyno, hace poco habló con uno de sus familiares: “Está enfocado en su recuperación cien por ciento. A través de una prima de él, que es amiga mía, me dio muy buenas noticias”.

No obstante, él también hizo una declaración que prendió las alarmas de sus seguidores y contradijo las palabras anteriormente pronunciadas: “Chyno está en Venezuela luchando por recuperar su salud. Yo les pediría a los fans, a todos los que lo quieren que recen o manden su energía por un milagro”.



En la más reciente emisión de ‘Chisme no Like’, sus presentadores, Elisa Beristain y Javier Ceriani, señalaron que Chyno estaría muy grave de salud, a tal punto que sus familiares habrían llamado a un sacerdote en varias ocasiones.

Lo que parece preocupar más a quienes siguen al cantante venezolano es que ninguno de sus familiares ha desmentido la gravedad en su estado de salud, como sí lo hicieron el año pasado cuando los rumores salieron a flote por primera vez.



“Él no recayó ni estaba grave muriéndose. Dejen de creer en noticias falsas y déjenlo a él en el proceso que está viviendo y que se reencuentre con él mismo y pronto si Dios quiere y la Virgen lo vamos a ver”, dijo en ese entonces su ahora ex esposa, Natasha Aros, en sus historias de Instagram.

Los achaques en la salud de Chyno

Cabe resaltar que, en septiembre de 2021, el cantante Jesús Miranda, más conocido como Chyno, anunció su retiro temporal de la música y las redes sociales debido a complicaciones en su estado de salud.



“Estoy pasando por una de las pruebas más difíciles que me he tenido que enfrentar y lo seguiré haciendo hasta poder lograr mi estabilidad emocional y física que es tan importante para los seres humanos”, afirmaba el cantante en un comunicado.

Sus dificultades empezaron en 2020, cuando el artista contrajo covid-19, enfermedad que le dejó una neuropatía periférica y luego una encefalitis como secuela, las cuales lo mantuvieron un tiempo en coma y luego paralizado.



No obstante, luego de un año de terapia física y de lenguaje, el cantante se había recuperado, sin embargo, parece que ahora ha sufrido una recaída.

