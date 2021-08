Chyno Miranda se sincera sobre su recuperación después del covid-19

Chyno Miranda, el cantante venezolano famoso por el dúo Chyno y Nacho, habló sobre su difícil proceso de recuperación de las secuelas que le dejó el covid-19.

"El proceso que yo pasé fue difícil. Me sentía inseguro, estaba flaco... Pero aquí estoy yo para decirles que sí se puede lograr. Pa' lante todo el mundo", aseguró el cantante en las últimas horas en sus Instagram Stories.



Chyno tuvo covid-19 en 2020 y tuvo secuelas que pusieron en riesgo su vida. El artista tuvo una neuropatía periférica y una encefalitis y, como confirmó en sus stories, estuvo "14 días inconsciente, por los efectos del sedante".



"El proceso ha sido muy fuerte y los entiendo, a las personas que se han enfermado y están pasando por su proceso de recuperación... les mando un abrazo", aseguró, pero rescató que "No soy ni la sombra de lo que era el año pasado. Era una persona dependiente de mi familia, Natasha me bañaba, todo... increíble".



El cantante aseguró que próximamente publicará un video mostrando todo su proceso. Buena parte de los videos fueron grabados por su esposa Nathasha Aros.



En las últimas semanas, Chyno ha estado asistiendo a terapias para recuperar la movilidad y agilidad de una de sus piernas, que había quedado parcialmente paralizada.



Sin embargo, parece que va por buen camino. En sus más recientes historias y publicaciones en Instagram se lo puede ver de pie y sosteniéndose, por algunos momentos, por sí mismo.

En julio de este año, el cantante ya había publicado un primer video en sus redes sociales en el que dejó ver algunas de sus imágenes en su paso por el hospital.

