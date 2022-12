El exintegrante del dúo venezonalo 'Chyno y Nacho' se alejó de las cámaras durante casi dos años tras presentar una neuropatía periférica como consecuencia del covid-19.

El cantante venezolano de 37 años de edad, fue internado a finales de 2021 en una clínica conocida como 'Tía Pachita' en Caracas, Venezuela.



En su momento se informó que el artista se encontraba atravesando fuertes problemas de salud mental y tenía adicción a psicoactivos, por lo que sus familiares decidieron ingresarlo al centro de rehabilitación.



En noviembre del año en curso, Irrael Gómez, manager del artista, denunció que dentro de la clínica Miranda estaría recibiendo malos tratos por el personal de enfermería.



Cuando se hizo la denuncia, las autoridades sanitarias de este país decidieron tomar acciones y capturaron a cuatro personas acusadas de ser falsos psiquiatras y auxiliares de enfermería.



Entretanto, el cantante de 'Mi niña bonita', fue trasladado a una clínica privada donde continuó su tratamiento.



En una reciente entrevista con el medio venezolano 'Directo de la Fuente', Chyno confesó su experiencia dentro de la clínica 'Tía Pachita': "me enseñó a reencontrarme conmigo mismo a tener mucha paciencia, me enseñó lo bueno y lo malo de la vida, fue bastante difícil en muchas cosas, viví muchos momentos perturbadores", mencionó.

Añadió que él no había elegido este centro clínico para su rehabilitación, por el contrario "fui llevado en contra de mi voluntad a Tía Panchita, a mí me sedaron el 22 de diciembre en mi casa y me llevaron en contra de mi voluntad, con una inyección, cuando me desperté no entendía dónde estaba", agregó.



"Estuve cincuenta días sin ver a mi familia, vi a mi mamá el 23 de febrero e intenté escaparme tres veces por la puerta principal y las tres veces me agarraron y adentro inyectaban otra vez, usaron la fuerza, ese era el plato de ellos para tranquilizarnos a todos”, continuó su relato.



En esta entrevista también mencionó que tras su rehabilitación se siente un hombre nuevo y que ahora está "Dios, mucho más cerca de Dios, de la familia, de mi novia, de los seres queridos", finalizó.

🚨Chyno Miranda con Irrael Gómez:



Abrimos hilo🧵de sus recientes declaraciones, luego de casi un año internado en dos centros de rehabilitación en Caracas:



“Me siento un hombre nuevo, mucho más cerca de Dios, de la familia, de mi novia y mis seres queridos”. pic.twitter.com/kKn0k5Uf35 — Directo a la Fuente (@directolafuente) December 19, 2022

