En una clínica de rehabilitación se encuentra el cantante venezolano Jesús Alberto Miranda Pérez, mejor conocido como 'Chyno' Miranda, de 37 años, quien desde 2020 enfrenta un duelo con su salud mental causado por la ansiedad, el estrés y los problemas económicos, lo que lo llevaron a consumir droga.



Su madre, Alcira Pérez, quien ha estado en todo el proceso de recuperación de Miranda, señaló en medio de una entrevista con el periodista venezolano Luis Olavarrieta que la actual novia del cantante "le ha suministrado la droga" y que podría ser responsable de ocasionar una nueva recaída de su hijo, quien ya llevaba 10 meses en la 'Clínica de Rehabilitación Drogas y Alcohol Tía Panchita' en Caracas, Venezuela.

En entrevista con el periodista venezolano, la madre de 'Chyno', quien es recordado por ser parte del dúo pop 'Chyno y Nacho' con su excompañero musical Miguel Mendoza, denunció el repentino traslado del cantante del centro de rehabilitación 'Tía Panchita' al centro privado 'El Cedral', en una exclusiva zona de caracas.



En la que además señaló a la actual novia del cantante, Astrid Torrealba Falcón, de ser presuntamente uno de los principales motivos del inesperado traslado de Miranda, quien está en riesgo de tener un retroceso en su tratamiento.



"En estos momentos mi mayor preocupación es que me lo raptaron, me lo secuestró una persona que es cuarentena para él, que no le va a hacer bien”, antes agregando que el artista "ve droga en ella, porque ella le ha suministrado la droga a él. Y esa es mi gran preocupación”, confiesa en la entrevista.

Las declaraciones de la señora Alcira Pérez se presentaron en medio de un mar de rumores en el que se hablaba de los supuestos malos tratos y condiciones precarias de los pacientes en 'Tía Panchita', por lo que el Ministerio Público de Venezuela ordenó una Inspección Higiénico Sanitaria, que dio finalmente con la detención de cuatro hombres, dos supuesto psiquiatras y otros dos supuestos auxiliares de enfermería, quienes no contaban con la autorización para ejercer como profesionales.



Sin embargo, día antes de la captura, la madre del artista descartó algún tipo de maltrato por parte del centro en contra de su hijo.



“A mí no me avisaron absolutamente nada ¿por qué se llevaron a mi hijo?, no hay razón, porque mi hijo no estaba mal, mi hijo estaba atendido. Él está siguiendo un tratamiento y ha mejorado mucho”, expresó en la entrevista con Olavarrieta.



Y explicó que con esfuerzo y el apoyo de algunos amigos del artista han podido pagarle el tratamiento en la clínica, porque no quiere perder a su hijo, por lo que le reclamó públicamente a la pareja de 'Chyno' por el traslado inesperado a otra clínica.



“yo soy su mamá, ella no puede pasar por encima de mí, él está enfermo, yo necesito que él se sane... si yo lo dejo con ella se me muere mi hijo ¿eso es lo que ella quiere?”, expuso.



Explicando que "no todos podemos pagar una clínica de cinco mil dólares. Yo lo tengo en una clínica donde yo pueda solventar sus gastos, están todos sus amigos que nos ayudaron, y estamos estirando el dinero para pagar la clínica, para pagar su ropa, su merienda, sus terapias, sus doctores. Él está cubierto en todos los sentidos”, confesó en la entrevista con Olavarrieta.

Por su parte, la actual novia del cantante, Astrid Torrealba Falcón, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram (@ing_astrid_dayana_falcon) en el que dice que:



"hay mucho que contarles y no soy yo la persona autorizada para esto. Jesús, en algún momento, lo va a hacer y así lo ha querido, por eso respeto su decisión".



Y lo acompañó de una historia en la que señala que "entre el cielo y la tierra no hay nada oculto y se darán cuenta de que solo fui un puente para ayudar a Jesús a recuperarse rápido".

