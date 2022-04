Luego de que Nacho le pidiera a sus fanáticos y seguidores que rezaran por la salud de su amigo Chyno, millones de internautas se preocuparon por el estado del intérprete venezolano, tanto así que el manager del artista, Julio Durnache, habló y rindió declaraciones públicas sobre la situación.

En septiembre de 2021, el cantante Jesús Miranda, más conocido como Chyno, anunció su retiro temporal de la música y las redes sociales debido a complicaciones en su salud.



En el comunicado, el cantante resaltó que estaba pasando por una de las situaciones más difíciles de su vida. Además, dejó claro que no iba a rendir ninguna declaración y que sus asuntos personales y médicos los iba a manejar en privado.



“Estoy pasando por una de las pruebas más difíciles que me he tenido que enfrentar y lo seguiré haciendo hasta poder lograr mi estabilidad emocional y física que es tan importante para los seres humanos”, afirmó Chyno.



Hasta el momento, Jesús Miranda no se ha vuelto a pronunciar desde aquella publicación. Sin embargo, los más de 7.4 millones de seguidores que tiene en su Instagram se siguen cuestionando cuál es la verdadera razón de Chyno para alejarse de la música y las redes sociales.

¿Por qué la gran preocupación de los internautas?

Entre las diferentes teorías, fanáticos del artista han especulado que el cantante se encuentra en un grave estado de salud. De hecho, no es un secreto para nadie que, en 2020, Chyno contrajo covid-19, situación que más adelante desencadenó en una neuropatía periférica y luego en una encefalitis, las cuales lo mantuvieron en coma y paralizado.



A esto, se le suman las recientes declaraciones de Nacho pidiendo un milagro y de algunos programas de televisión que afirmaron que el músico estaba hospitalizado.



“Chyno está en Venezuela luchando por recuperar su salud. Yo les pediría a los fans, a todos los que lo quieren que recen o manden su energía por un milagro”, dijo Nacho.



La ola de preocupación se hizo cada vez más grande, a tal punto que Julio Durnache, manager de Chyno dio unas declaraciones.



Los cantantes se habrían reencontrado antes. Foto: Instagram: @chynomiranda

¿Qué dijo Julio Durnache?

Durante una corta pero concisa conversación, Julio Durnache le dijo al periódico dominicano ‘Diario Libre’ que Chyno se encuentra bien de salud.



Además, desmintió las declaraciones de la prensa y dio un parte de tranquilidad.



"Chyno se encuentra bien. La prensa ha dicho cosas que no son ciertas y solo pedimos que respeten. La familia está enfocada en su recuperación. Cuando (la familia) entienda se darán más detalles de su condición", aseguró el mánager.



"Él está bien. No puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa, con su familia", agregó.



Hasta el momento se desconoce el estado de Chyno. Sin embargo, millones de seguidores esperan que el músico o la familia se pronuncien al respecto.

