Chyno Miranda y otros famosos que han sufrido graves enfermedades

La vida de los famosos podría ser motivo de envidia para muchas personas, pues gozan de ciertos privilegios y exposición que no son comunes.

Sin embargo, más allá del estrellato, son personas normales que también se enfrentan a complicaciones de toda índole. Las de salud no son la excepción.



Estos son los casos de algunas celebridades que han tenido que lidiar con duros padecimientos a lo largo de su vida.



Chyno Miranda - Neuropatía periférica

Los fanáticos del cantante de música urbana Chyno, conocido desde que hizo parte del dúo Chyno y Nacho, se conmovieron con un video publicado en su cuenta oficial de Instagram este 22 de julio.



En el clip, el intérprete reveló que sufre de neuropatía periférica, una enfermedad que afecta a sus nervios y le causó encefalitis, parálisis, trastorno del habla, confusión. Ante ello tuvo que ser sedado durante 15 días.

El venezolano afirmó que ha sido un proceso ‘difícil’, el cual no terminó al salir del hospital.



"Cuando llegué a la casa tuve que aprender a bañarme y a hacer todo de nuevo. De verdad me sentí muy mal", añadió.



Tras la publicación del material, miles de comentarios positivos inundaron sus redes sociales. Sus fanáticos le desean pronta recuperación y lo aplauden por compartir una historia tan personal.

Luis Miguel - Tinnitus

Hace cinco años ‘Telemundo’ descubrió que el ‘Sol de México’ padece de Tinnitus, una enfermedad que afecta al oído.



El medio mostró, en su momento, una carta que los representantes de Luis Miguel enviaron a un juez para justificar por qué el artista no pudo asistir a la Corte en medio de un proceso judicial.



Según se lee: “El señor Miguel estuvo disponible en otras fechas de agosto siempre y cuando la declaración tuviera lugar en Los Ángeles o fuese remota, dado que era tratado médicamente por una larga y dolorosa enfermedad llamada Tinnitus”.



De acuerdo con la página web de la Clínica Mayo, se trata de un sonido o timbre perceptible de manera intermitente o permanente en ambos oídos y puede ser tanto bajo como alto.



Hay casos en que “el sonido puede ser tan alto que puede interferir en la capacidad de concentración o de oír un sonido externo”.

Linda Palma - Esclerosis múltiple

Linda Palma es una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana. Ha aparecido en varias temporadas de ‘Yo me llamo’, ‘La Voz’ y en la actualidad conduce ‘Show Caracol’, la franja de farándula del noticiero del canal ‘Caracol’.



Sin embargo, la barranquillera ha vivido momentos muy complejos.

Ella contó en el programa ‘Se dice de mí’ su experiencia al padecer de esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune que ha afectado su movilidad desde el 29 de febrero de 2008, fecha en que fue diagnosticada.



“Hasta ese momento había tenido la vida perfecta, en una burbujita, mis papás me tenían aislada de cosas malas y mi familia estaba bien”, comentó.



Palma descubrió su enfermedad en una ocasión cuando tomaba una ducha. Ella no sintió la mitad izquierda de su cuerpo. No obstante, le restó importancia a esa alarma creyendo que era estrés.



Luego experimentó vértigo durante sus clases en la universidad. Una enfermera insinuó que su problema era neurológico. A partir de ese momento pasó por varios exámenes médicos, fue hospitalizada y, finalmente, obtuvo el diagnóstico preciso.



Han pasado más de doce años desde entonces y Linda Palma aún convive con un mal que ha podido sobrellevar gracias a los tratamientos médicos.

Gina Rodríguez - Síndrome de Hashimoto

Esta actriz estadounidense, de padres puertorriqueños, es conocida por ser la protagonista de la serie ‘Jane the virgin’ (2014) y por su participación en ‘Horizonte profundo’ (2016) y ‘Someone great’ (2019), por mencionar algunas producciones.



Rodríguez sufre de una condición que afecta a su glándula tiroides, el síndrome de Hashimoto. De acuerdo con el portal ‘Medline Plus’, esta enfermedad afecta con mayor frecuencia a mujeres de mediana edad.



Según contó en una entrevista que le hizo ‘Vogue’, en 2017, solía correr hasta 20 millas por semana (más de 30 kilómetros), pero no veía un efecto en su cuerpo. Luego descubrió que el hipertiroidismo era la causa.



La actriz optó por ignorar su enfermedad y, como aseguró, “fui contra la corriente diciendo ‘Hollywood tiene que aceptar que tengo curvas y así son las cosas’”.

Selena Gómez - Lupus

Uno de los casos más conocidos es el de la cantante y actriz Selena Gómez.



Ella siempre ha afrontado con valentía la enfermedad que padece: lupus. De hecho, ha permitido que sus fans la sigan en el proceso y tratamiento de esta dura enfermedad que ataca su sistema inmune.



El diagnóstico suele presentarse de diferentes maneras. Por lo general afecta los órganos del cuerpo que están sanos, deteriorando su funcionamiento normal. Por eso, en septiembre de 2017, la cantante hizo público que había sido operada tras necesitar un trasplante de riñón.



Una de sus mejores amigas decidió donarle uno, frente a lo que Selena expresó: “No hay palabras para describir lo agradecida que estoy con mi hermosa amiga Francia Raisa”.

