Chronovisor, el absurdo mito de la ‘máquina del tiempo’ del Vaticano

Son muchos los misterios alrededor de las religiones, especialmente si se trata de la católica. El hermetismo del Vaticano frente a algunos temas ha dejado algunos vacíos que permiten que surjan muchas leyendas no solo sobre las historias de la biblia, sino también sobre lo que sucede al interior de la sede central de la iglesia católica romana.



Es el caso de la supuesta existencia de una especie de máquina del tiempo con la que se captaron imágenes de la crucifixión de Jesús. Una teoría que nunca ha sido comprobada por la ciencia o por la iglesia.



Todo empezó en 1972 cuando un periódico italiano publicó una inusual noticia, una exclusiva en la que señalaba que el sacerdote benedictino Marcello Pellegrino Ernetti supuestamente había creado, junto a un grupo de científicos, "una máquina que fotografía el pasado".



Marcello Pellegrino Ernetti supuestamente había creado, junto a un grupo de científicos, "una máquina que fotografía el pasado". Foto: Twitter: @frankie171717

Una historia que recopiló el también sacerdote François Brune en su libro 'Le Nouveau Mystère du Vatican', que se traduce como 'El nuevo misterio del Vaticano', en el que relata que conoció a Ernetti y que, durante su encuentro, supuestamente le confesó los secretos del aparato.



La máquina fue bautizada como chronovisor y, según Brune, podía transmitir en una pantalla las imágenes y sonidos del pasado gracias a los principios de la física.



En este caso, Ernetti le explicó a su colega que como la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, los sonidos y las imágenes del pasado quedaban suspendidos en el espacio y lo que supuestamente hacía el chronovisor era captar esa energía para recomponerla en escenas, como si se tratara de un televisor.



Fue así como, según lo descrito por Brune en el libro, Ernetti logró ver la pasión de Cristo, desde la última cena hasta el momento de su crucifixión, pero no solo eso, el sacerdote consiguió tomar una fotografía de ese momento.

Ernetti logró ver la pasión de Cristo, desde la última cena hasta el momento de su crucifixión. Foto: Twitter: @MitosRevelados

Además, Ernetti supuestamente también pudo ver otros eventos de la biblia como la destrucción de Sodoma y Gomorra, los 10 mandamientos que entregó Dios a Moisés, la fundación de Roma y otros momentos históricos.



El chronovisor supuestamente era una máquina tan novedosa e importante que, según Brune, el Vaticano decidió ocultarla (otras versiones indican que la destruyeron) por las terribles consecuencias que podría acarrear en manos equivocadas.



Lo cierto es que esta historia de la máquina del tiempo escondida en el Vaticano no es más que un mito, aunque Ernetti aseguraba que la existencia del chronovisor era real, pues años más tarde se comparó la imagen de Jesús crucificado que supuestamente había tomado la máquina con una escultura de la agonía de Jesús del español Lorenzo Coullaut Valera (1876-1932) y era muy parecida.

Se comparó la imagen de Jesús crucificado que supuestamente había tomado la máquina con una escultura de la agonía de Jesús del español Lorenzo Coullaut Valera. Foto: Twitter: @Desdemona_jna

Además, no hay que ser un experto para analizar la imagen 'captada' por el supuesto chronovisor y evidenciar que el rostro de Jesús no se ve lastimado y tiene unos rasgos físicos muy diferentes a los judíos de la época; más a tono con el Cristo estilizado que por años representó el arte de la Iglesia.



Por otro lado, aunque desde la teoría de la física es posible viajar en el tiempo, hoy en día a pesar de todos los avances tecnológicos y científicos se ha logrado regresar al pasado, menos teniendo en cuenta lo que los expertos denominan las paradojas.

El mito del archivo secreto del Vaticano

Otra de las fantasías alrededor de la sede de la iglesia católica es que allí se ocultan documentos sobre extraterrestres e, incluso, que esconde códigos relacionados con sociedades secretas como lo recrea Dan Brown en sus libros.



Pero todo el imaginario alrededor del archivo secreto del Vaticano no es más que un mito. De hecho, con el objetivo de poner fin a este misterio y aprovechando el aniversario 400 de la creación del mismo, en 2012, la Santa Sede decidió exhibirlo al público por primera vez, en una exposición que denominó 'Lux in arcana. El Archivo Secreto Vaticano se descubre'.



En 2012 el Vaticano realizó una exposición con alrededor de 100 documentos pertenecientes a su famoso archivo secreto. Foto: EFE

Con ello, demostraron que su misterioso archivo no es más que pergaminos, manuscritos, cartas, actas y documentos que guardan celosamente por tratarse de escritos históricos.



Así las cosas, la máquina del tiempo, las naves espaciales ocultas, los códigos secretos, los libros sobre las respuestas del universo, entre otras, no son más que mitos que muchas veces, aunque no haya evidencia científica, toman tanta fuerza que algunas personas viven para confirmarlos, mientras otras los aprovechan para crear contenidos de ciencia ficción.



