Las campanas de la iglesia ya comienzan a sonar en Hollywood, pues Christopher Mintz le propuso matrimonio a su novia, la fotógrafa Britt Bowman, el pasado sábado 24 de diciembre. Pero, solo hasta el jueves 29 lo hicieron público. Así lo dejaron ver ambos en sus redes sociales.

Christopher Mintz ha sido parte del elenco de las películas ‘Año Uno’, ‘Kick-Ass’, ‘Movie 43’ y ‘Superbad’, en la que, por cierto, se robó los corazones de millones de adolescentes con su personaje ‘Fogell’, apodado ‘McLovin’.



En el desarrollo de la película, el joven Fogell obtiene una identificación falsa. Dicho documento, informa que es de Hawai, nació el 3 de junio de 1981 y que su nombre es ‘McLovin’.



No obstante, en la cédula falsa aumentó exageradamente su edad, en lugar de dejar 21 años puso 25. Desde entonces, los fans de la comedia publican la foto del documento que sale en la película para celebrar los verdaderos cumpleaños del actor, los cuales se llevan a cabo todos los 20 de junio.



‘Suberbad’ es una película de comedia adolescente que fue estrenada en el 2007. Estuvo dirigida por Greg Mottola y producida por Judd Apatow. Dicha cinta tuvo dos grandes protagonistas como Jonah Hill y Michael Cera, quienes interpretaron a ‘Seth’ y ‘Evan’, dos jóvenes que querían disfrutar y tener sexo antes de graduarse de la secundaria.

Happy 38th birthday McLovin. pic.twitter.com/PZcWxiDgjv — Seth Rogen (@Sethrogen) June 3, 2019

En una entrevista con la revista estadounidense ‘Vanity Fair’, el elenco de ‘Superbad’ habló sobre algunas curiosidades que se dieron a lo largo de las grabaciones. Una de estas fue la expuesta por Seth Rogen y Judd Apatow, quienes aseguraron que en las audiciones Jonah Hill no soportaba a Christopher.



“Jonah lo odió inmediatamente, él decía: ‘Eso estaba jodiendo mi ritmo. No puedo actuar con ese tipo’”, explicó Rogen.



Apatow añadió: “Jonah dijo: No me gusta ese tipo. No quiero que lo haga él’. Y yo dije: ‘Precisamente por eso lo vamos a contratar. No podría ser más perfecto. El hecho de que te moleste es exactamente lo que queremos’”.



Según Judd, Mintz-Plasse fue “muy hiriente” durante la tercera audición cuando leyó con Hill, y aseguró que atacó a Jonah e hizo improvisaciones insultándolo.

Por su parte, Greg Mottola, director de la película, comentó que “Mintz-Plasse actuó como si fuera claramente el tipo más genial de la sala y todos los demás fueran unos nerds y unos perdedores. Era Dean Martin en lugar de Jerry Lewis”.

63) Superbad (2007), dir. Greg Mottola. La vi 07 de Agosto en HBO Max.



“This eyes, cry every night….”



Super Cool es una de mis comedias favoritas de todos los tiempos, las escenas con los policías y el gran McLovin siempre hacen que me cague de la risa. pic.twitter.com/buPen399TV — Andrés (@ElAndres_Molina) December 28, 2022

Un personaje que nunca salió de él

Aunque Mintz estuvo en varias producciones, ‘McLovin’ no se fue nunca de su vida. No fue un personaje pasajero, ya que está en la mente de los espectadores. Dicha situación trajo inconvenientes en las demás películas que grababa, pues sus otras figuras ficticias no tomaban tal popularidad.



Por otro lado, está su aspecto físico, si bien, en ‘Superbad’ era un adolescente nerd al que ninguna chica miraba, hoy en día su cambio es extremo y Mintz es un hombre guapo, atractivo e interesante, según resaltan varias jóvenes en las redes sociales.



Ese “bello rostro”, como sus pretendientes de Instagram le dicen, no ha podido ser

expuesto en otros papeles protagónicos más serios. Al parecer, desde ‘Superbad’ tuvo un estancamiento actoral.

Justo cuando parecía que esa luz profesional al fin daba brillo en la serie ‘Friend Me’-en la que podría interpretar a un personaje mucho más serio en la industria- todo se opacó y se tornó de castaño a oscuro, ya que el creador de esta producción, Alan Kirschenbaum, se quitó la vida antes de estrenar la comedia.



Dada la devastadora noticia, la cadena de televisión ‘CBS’ tomó la decisión de no lanzar ninguno de los capítulos que se grabaron de ‘Friend Me’ y Mintz retornó a la puerta trasera del mundo de Hollywood.



No obstante, la situación no es negativa del todo, pues su discreción le ha permitido tener una vida más tranquila y reservada ante la prensa. Según se percibe en sus redes, Mintz ha cuidado su matrimonio de cualquier rumor y ello ha hecho que fortalezca su romance, hasta llegar al punto de tomar la decisión de pedirle la mano a Britt Bowman

El futuro matrimonio

En sus redes sociales, el actor estadounidense publicó una secuencia de fotos para dar la noticia de su compromiso matrimonial con la fotógrafa Bowman, mujer que le robó el corazón en el 2017 y con quien ya suma cinco años de relación.



En la publicación de Instagram, el artista de 33 años de edad escribió: “¡Se acabó la vida!”. Y la acompañó con varios emojis de un corazón. Mientras que en Twitter posteó: “¡He cavado mi propia tumba, pero al menos la compartiré con mi futura esposa!”.



Algunos famosos no dejaron pasar el momento para felicitar a la feliz pareja y desearles los mejores éxitos para esta nueva etapa que van a vivir. “No puedo esperar a pasar el resto de su vida juntos”, escribió el cantante estadounidese Matthew Koma, mientras que su esposa, Hilary Duff, también artista, comentó múltiples emojis de anillos.

