¿Christopher Carpentier se despide de MasterChef Celebrity?

El pasado 8 de octubre marcó el cierre de la quinta temporada de 'MasterChef Celebrity', un éxito televisivo que mantuvo a la audiencia al borde de sus asientos durante 120 emocionantes capítulos llenos de sabor y competencia.



Sin embargo, tras la culminación de esta temporada, surgieron rumores sobre la posible salida de uno de los jueces más queridos del programa, Christopher Carpentier. Se especulaba que el reconocido chef chileno no formaría parte de la sexta edición del exitoso reality de cocina.

(Lea también: Martha Bolaños reveló que tuvo una cita con Chris Carpentier luego de MasterChef).

El año 2023 será recordado por los entusiastas de la gastronomía y la televisión gracias a la quinta temporada de MasterChef Celebrity, un programa que se destacó como uno de los más populares y comentados del año.



En esta edición, un elenco diverso de celebridades provenientes de campos como la actuación, el canto, la creación de contenido, la locución y la comedia se unieron, prometiendo desde el inicio una experiencia llena de emociones fuertes.



Presentado por Claudia Bahamón, el concurso gastronómico contó con la participación de reconocidos chefs como Nicolás de Zubiría, Christopher Carpentier y Jorge Rausch, quienes desempeñaron un papel crucial en la evaluación de los platos y la toma de decisiones a lo largo de la competencia.

(Siga leyendo: La respuesta de Nicolás de Zubiría a la renuncia de Chris Carpentier en 'MasterChef').

MasterChef Celebrity: Nicolás de Zubiría desmiente rumores sobre la salida de Christopher Carpentier



Las especulaciones sobre la partida de Carpentier surgieron luego de que el periodista Carlos Ochoa revelara detalles sobre un giro inesperado en la final de la quinta temporada. Según Ochoa, durante la grabación de la gran final, Christopher Carpentier habría sorprendido a todos al anunciar su decisión de abandonar el programa.

Ante esta situación, Nicolás de Zubiría, otro de los destacados jueces de 'MasterChef Celebrity', decidió poner fin a los rumores en una entrevista reciente con Publimetro. El chef colombiano desmintió categóricamente las especulaciones sobre la salida de Carpentier y calificó la información como un 'invento'.

(De interés: 'Gracias totales, Colombia': el mensaje de Chris Carpentier tras la final de MasterChef).

“Yo no sé quién se inventó eso, así que bueno, no tengo ni idea. Han preguntado todos tratando de saber y yo no tengo ni idea y yo dije Dios cómo así, pero bueno”, afirmó De Zubiría, dejando claro que no hay fundamentos para sostener la supuesta salida de su colega chileno.

Hasta el momento, Christopher Carpentier no ha emitido ninguna declaración oficial para confirmar o desmentir estos rumores, dejando a los seguidores de 'MasterChef Celebrity' en vilo.



La incertidumbre sobre su participación en la próxima edición del programa persiste, y los fans esperan ansiosos una declaración oficial por parte del carismático chef para esclarecer el futuro de su presencia en el exitoso reality culinario.

Detalles del primer capítulo de 'Metido en tu cocina' con Christopher Carpentier



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Miss Colombia 2022 enfrenta denuncia en Suiza por 'daños y perjuicios': los detalles

Carolina Cruz reveló la razón por la que no terminó la universidad: 'me arrepiento'

Con una conmovedora sorpresa, ‘Yo Me Llamo Jessi Uribe’ le dijo adiós al programa