¿Christopher Carpentier abandona ‘MasterChef’? El chef dio nuevos indicios; esto dijo

‘MasterChef’ es uno de los programas de cocina más famosos de la televisión colombiana, formato que le ha dado reconocimiento en la farándula a nivel nacional a los jurados y ‘chefs’ Chris Carpentier, Jorge Raush y Nicolas de Zubiría.



(Leer más: ¿Christopher Carpentier se despide de MasterChef Celebrity? ).



Sin embargo, en los últimos meses ha crecido un rumor que ha causado intriga en los fieles televidentes del formato televisivo de cocina, pues se afirma que en el capítulo final de la quinta temporada Carpentier renunció. Dicho comentario fue producto de un vídeo que el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa compartió en sus redes.

“Dicen que Christopher organizó sus cositas, cogió todo y decidió decir: ‘No más, no voy más’“, expresó el periodista en el video. “Esto habría sucedido, al parecer, cuando estaban grabando la gran final”, añadió en el anuncio publicado semanas atrás.



No obstante, el chef no había confirmado o negado los rumores de su salida del programa de cocina del ‘Canal RCN’. Recientemente, en un espacio que compartió junto a Martha Isabel Bolaños, dio pistas de lo que puede ser su futuro en ‘MasterChef’.



(Seguir leyendo: Martha Isabel Bolaños y Christopher Carpentier, juntos otra vez en un nuevo proyecto).

En el metraje publicado en las redes de la actriz, Carpentier confesó que ha estado de turista en varias ciudades del territorio nacional, explorando su ferviente deseo de aprender a bailar salsa. Naturalmente, la conversación se fue dirigiendo a las experiencias dentro de la cocina más famosa de Colombia.

“Siempre se extraña ‘MasterChef’. Es como una promoción que sale. Entra una, sale otra. Pero no sé, vamos a ver qué pasa ahora a futuro”, respondió Carpentier a Martha Isabel tras haberle preguntado acerca del formato televisivo.



Es la primera vez que el chef habla de ‘MasterChef’ tras finalizar la última temporada y, para infortunio de muchos, no disipó los rumores acerca de su continuidad en el programa. Solo queda esperar una nueva entrega del formato de cocina para confirmar o desmentir lo que el periodista de entretenimiento dijo en su momento.



(Le puede interesar: Rumores dan el nombre del nuevo jurado de MasterChef, que reemplazaría a Carpentier).

Sumado a esto, el chef hizo un claro apunte de lo que son las dinámicas a la hora de cocinar y cómo ese espacio va revelando las verdaderas personalidades de jurados y concursantes capítulo a capítulo.

“En ‘MasterChef’ eres un personaje un ratito y después sale la verdad porque no puedes sostener el personaje 123 capítulos”, explicó Carpentier. “Esa es la presión. Te saca la verdad, pero no es ni bueno ni malo”, agregó en su comentario.



El espacio de la conversación entre Martha ISabel Bolaños y Christopher Carpentier se dio minutos después de haber finalizado la presentación del colectivo de comedia ‘Monólogos sin propina’ en Medellín, auspiciado por los tres exparticipantes de ‘MasterChef Celebrity’ y comediantes Adrián Parada, ‘Chicho’ Arias y Frank ‘El Flako’, en el que ambos fueron partícipes y dieron detalles de los proyectos a futuro de cada uno.

Más noticias

- ¿Qué otros premios ha ganado Carolina Acevedo en la televisión colombiana?

- Laura Barjum rompe el silencio sobre su ruptura con Diego Sáenz: ‘Fue muy doloroso’

- Martha Bolaños reveló que tuvo una cita con Chris Carpentier luego de MasterChef

JOHAN STEVEN GUERRERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO