Con una sorpresiva historia subida en la noche de este sábado en su cuenta de Instagram, el reconocido cantante mexicano Christian Nodal dio a conocer que su relación sentimental con la también cantante y actriz Belinda había terminado.

Mucho se había especulado desde hace algunas semanas acerca de una posible ruptura de la pareja, sin embargo, los artistas siempre se mostraron muy unidos a lo largo de los casi dos años de noviazgo.



En el mensaje publicado, el intérprete del género regional mexicano expresó: “A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y a nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro”.



Mensaje de Christian Nodal en Instagram. Foto: Tomada de Instagram @nodal

De igual forma, el cantante manifestó que, por el momento, no desea referirse más al asunto: “Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo. Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también. A los medios de comunicación, con mucho respeto, les comunicamos que no hablaré más del tema”.



Hasta el momento, Belinda no se ha pronunciado oficialmente sobre la ruptura, aunque los seguidores de los dos cantantes han podido notar que en sus cuentas de redes sociales ya no tienen fotos juntos ni se comentan mutuamente las publicaciones, lo que ha llevado a que la separación definitiva se dé como un hecho.



Nodal y Belinda iniciaron su noviazgo a mediados de 2020 y, tras varios meses de relación, se habían comprometido en el 2021, cuando el cantante le propuso matrimonio durante una cena romántica en un restaurante de Barcelona, en España.



