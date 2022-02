El público mexicano quedó atónito cuando se reveló la ruptura entre Christian Nodal y Belinda Peregrín, pues la pareja llevaba más de dos años juntos y estaban comprometidos para casarse en los siguientes meses.



Fue Nodal quien dio a conocer, a través de un comunicado en Instagram, que su relación ya no iba más: “A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo”, escribió.

Luego de la ruptura de esta pareja, que se había conocido en ‘La Voz México’, fueron muchos los rumores que rondaron en torno a los motivos de su separación: infidelidad, malos tratos y hasta extorsión por dinero, fueron algunas de las suposiciones.

Cabe resaltar que fue tanta la insistencia por parte de los fans y la prensa que el intérprete de ‘Me dejé llevar’ se molestó con algunos comentarios y envió un mensaje a sus seguidores, el pasado 13 de febrero, por medio de su Twitter. “Decepción la que me llevé yo. Y como fans, mejor ni sigan y dejen las cosas bonitas porque la única afectada va a ser Beli si se habla a fondo”. Luego de unas horas los tuits fueron borrados de la cuenta.



No obstante, recientemente, Horacio Palencia, compositor y amigo de ambos cantantes, reveló para el programa ‘De primera mano’ que antes de que ocurriera la ruptura la pareja estaba atravesando por un mal momento.



“Desde antes que pasara la ruptura ya sabía que traían unos problemitas, pero ni modo”, afirmó Palencia.

Los cantantes habían anuanciado su compromiso a través de Instagram. Foto: Ig: @belindapop

Además de esto, el compositor mexicano confirmó que el fin de la relación era definitivo y que no se iba a realizar la boda. “Si ya terminaron, a lo mejor fue porque no se dieron las cosas, a lo mejor ahí viene una pareja nueva para cada uno con los cuales sean felices. Les deseo las mejores de las suertes a cada uno”, aseveró.



La revista ‘TVNotas’ también compartió una entrevista que se le había hecho a un supuesto amigo de la pareja, de quien no se menciona el nombre, en la que afirmaba cuáles eran los motivos por los que los cantantes habrían terminado su noviazgo.



Según el supuesto amigo, la causa tendría que ver con qué Nodal mantenía una amistad con su expareja y, por este motivo, habría cambiado su actitud hacia Belinda.

