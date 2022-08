Cristian Nodal y Belinda iniciaron una relación en el 2020 y una de las primeras muestras de amor que el cantante mostró fueron una serie de tatuajes. Pero sin lugar a dudas uno de los más impactantes fue uno que se realizó en el pecho.



A pesar de que la foto ya no está publicada, Nodal se tatuó los ojos de la cantante en su pecho. Además de uno que decía BELI y estaba ubicado en la zona de la oreja.

Los cantantes terminaron luego de anunciar su compromiso a través de Instagram. Foto: Ig: @belindapop

Poco después de su ruptura, Nodal borró el que tenía en la cara, además de hacerse otros controversiales tatuajes.



Sin embargo, mucho se preguntaban qué pasaría con el enorme tatuaje en el pecho. Teniendo en cuenta que era de un gran tamaño.



Luego de varios meses, e incluso cuando Nodal ya tiene una relación con la rapera Cazzu, por medio de una publicación en su cuenta de Instagram mostró que se tapó este tatuaje con otro.



La nueva modificación con la que tapó la mirada de la cantante mexicana corresponde a un par de alas que encajan perfecto para cubir la forma de los ojos.



La foto ya tiene más de 280 mil me gusta y se acerca a los 3000 comentarios.

¿Cuándo terminaron Christian Nodal y Belinda?

Mensaje de Christian Nodal en Instagram. Foto: Tomada de Instagram @nodal

Luego de muchos rumores y de que las personas vieran diferentes señales que podían mostrar que la pareja no estaba pasando su mejor momento, fue durante febrero de este 2022 cuando Nodal decidió sincerarse y contar sobre su ruptura con la estrella pop.



En el mensaje publicado, el intérprete del género regional mexicano expresó: “A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y a nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro”.



De igual forma, el cantante manifestó que, por el momento, no desea referirse más al asunto: “Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo. Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también. A los medios de comunicación, con mucho respeto, les comunicamos que no hablaré más del tema”.

