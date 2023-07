El talentoso cantante y compositor mexicano Christian Nodal reveló cómo va la eliminación de sus tatuajes de la cara y los relacionados con su expareja Belinda.



Su éxito, originalidad y habilidad para mezclar géneros lo han convertido en una figura importante dentro de la música regional mexicana. Sin embargo, su vida personal lo llevó a tomar esta decisión.

Después de confirmar en los medios que quería quitarse los tatuajes de su cara porque espera su primer hijo con la cantante argentina y reina del trap Cazzu, se han visto los cambios en su rostro.



Poco a poco, en algunas zonas, los trazos ahora no se ven tan marcados, y tiene un color rojizo. Estos se pueden ver en algunas de sus últimas publicaciones en Instagram.

En un podcast llamado 'Escuela de Nada' presentado por Leo Rojas, Chris Andrade y Nacho Redondo, el mexicano dijo no esperaba que doliera tanto.



"A mí me dolió muchísimo más quitármelos que ponérmelos, lo bueno es que es menos tardado el dolor, me tardó como 15 minutos, es un proceso muy doloroso y cansado", dijo el cantante.



Además, explicó que dicho proceso trae consigo muchos cuidados, como cuidarse del sol y usar cremas para la cara.

A lo largo de su carrera, Christian Nodal ha acumulado varios tatuajes en diferentes partes de su cuerpo, incluyendo sus brazos, pecho, manos, espalda y rostro. Algunos de sus tatuajes más memorables fueron hechos en honor a Belinda, su exnovia.



Durante su relación, Nodal se tatuó los ojos de Belinda en su pecho, así como la palabra "Utopía" y un corazón rojo sobre su ojo izquierdo, que también es el nombre de uno de sus álbumes. Además, llevaba el nombre de Belinda cerca de su oído derecho.

El artista mexicano quiere que su hija lo conozca sin los tatuajes de su cara. Foto: EFE / Instagram: @nodal

Los tatuajes, sin embargo, seguirán siendo una gran parte de la vida de Nodal, ya que mencionó que tiene planes de abrir una tienda de tatuajes en Los Ángeles muy pronto.

