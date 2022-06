Desde que terminó su relación con Belinda, el compositor mexicano Christian Nodal cada vez semana es tendencia en las redes sociales por diferente motivos.



El pasado sábado el intérprete llegó a tierras colombianas en el marco del 'Forajido Tour', una gira de conciertos que en esta ocasión pasó a convertirse también en una emotivo encuentro en el que el músico de 23 años abrió su corazón en pleno escenario.



En principio, agradeció al público su asistencia al recital realizado en Montería, Córdoba y reconoció que antes de salir al escenario tenía mucho temor de que los colombianos estuvieran enojados con él por “las cosas que se llegan a decir en los medios”, incluso llegó a mencionar que la prensa “no lo quiere”.



“A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda. Yo sólo interpreto mi música”, dijo el cantante con la voz entrecortada.



El compositor confesó que no se considera un ejemplo para nadie, ya que al igual todas las personas, él también comete errores.



“Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano. Falta empatía en este mundo y discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme”, agregó mientras se le escurren algunas lágrimas.



Otros momentos emotivos de Nodal

El pasado 18 de junio, Christian habría demorado iniciar su presentación en el Estado Real Santa Cruz, en Bolivia, hecho que en un inicio habría provocado que algunos asistente se mostraran molestos hasta que cantante salió al escenario mostrándose conmovido y dio inicio a su show en medio de "sentimientos encontrados".



Frente a esta situación se conoce que, según videos que circulan en las redes sociales, algunos asistentes le arrojan desde las primeras filas de la parte lateral del escenario cubos de hielo, por lo que Nodal exige sean retiradas las personas que lo agredieron y le pide a los organizadores del concierto que les devuelva el costo de su boleta.



“Sácalos y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando... respeten por favor”, se le escuchó decir al cantante.

